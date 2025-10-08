Erdogan dice que Trump pidió a Turquía que convenza a Hamas de respaldar el plan para Gaza

ANKARA, 8 oct (Reuters) - El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo el miércoles que su par estadounidense, Donald Trump, le pidió que ayude a convencer a Hamás de que apoye su plan para poner fin a la guerra de Gaza y que ha estado explicando al grupo lo que hay que hacer.

Hamás anunció con anterioridad que había intercambiado una lista con los nombres de los rehenes israelíes y los presos palestinos que serían liberados en virtud de un acuerdo de canje, afirmando que es optimista respecto a las conversaciones en Egipto sobre el plan de Trump.

Turquía, que expresó su apoyo al plan y se unió a las negociaciones en Egipto, es uno de los países que más ha criticado la ofensiva israelí, que califica de genocidio. Además de interrumpir todo comercio con Israel, pidió medidas internacionales contra su gobierno y exigió una solución de dos Estados.

En declaraciones a los periodistas en un vuelo de regreso desde Azerbaiyán, Erdogan dijo que funcionarios turcos participaron el miércoles en las negociaciones en la localidad egipcia de Sharm el Sheij y añadió que Trump pidió a Ankara que convenza a Hamás para que acepte la propuesta.

"Hemos estado en contacto con Hamás durante todo el proceso. Ahora también estamos en contacto con ellos", dijo Erdogan, según una transcripción de sus comentarios compartida por su oficina. "Les estamos explicando cuál es el camino más apropiado, qué hay que hacer para que Palestina marche con compromiso hacia el futuro".

"Tanto en nuestra visita a Estados Unidos como en nuestra última llamada telefónica, le explicamos al señor Trump cómo se puede lograr una solución en Palestina", dijo, en referencia a su visita a la Casa Blanca el mes pasado. "Nos pidió de forma específica que habláramos con Hamás y los convenciéramos. Rápidamente nos pusimos en contacto con nuestros homólogos al respecto".

El jefe de los servicios de inteligencia turcos, Ibrahim Kalin, que asistió a la última ronda de conversaciones en Doha, participa en las negociaciones en Egipto.

Preguntado por un posible despliegue de tropas turcas en Gaza en un escenario de posguerra y por las formas de garantizar la seguridad en el enclave, Erdogan dijo que las conversaciones de Sharm el Sheij son fundamentales para debatir la cuestión en detalle, pero que la prioridad es lograr un alto el fuego total, garantizar las entregas de ayuda y reconstruir Gaza.

