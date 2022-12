Erdogan niega que haya influido en la condena al opositor alcalde de Estambul

El presidente de Turqu√≠a, Recep Tayyip Erdogan, se ha desentendido por completo de toda responsabilidad en la condena a casi tres a√Īos de prisi√≥n contra el opositor y alcalde de Estambul por insultar a la Judicatura y ha recordado que el condenado tiene la posibilidad de apelar ante el Supremo.

La Justicia de Turqu√≠a ha condenado este mi√©rcoles al alcalde Ekrem Imamoglu, del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), a dos a√Īos y siete meses de prisi√≥n por insultar a miembros del Consejo Supremo Electoral (YSK) del pa√≠s. En vistas judiciales anteriores, Imamoglu ha negado haber insultado a los miembros del Consejo y ha dicho que sus palabras eran una respuesta a las del ministro del Interior, Suleyman Soylu, al que habr√≠a llamado "idiota".

"Esta discusi√≥n no tiene nada que ver ni conmigo, ni con mi pa√≠s", ha respondido Erdogan, que ha roto su silencio por vez primera desde la condena. "Se trata de un tema pol√≠tico en torno a una persona que ha insultado a los jueces", ha a√Īadido el presidente, en declaraciones recogidas por el peri√≥dico turco 'Hurriyet'.

"Los jueces son independientes y eso no lo digo yo, lo dice la Constituci√≥n. No todas las decisiones nos tienen que gustar. Nosotros hemos criticado sus decisiones, pero eso no le da a nadie el derecho de insultar a los jueces y de ignorar su decisi√≥n", ha a√Īadido el mandatario durante la inauguraci√≥n de m√ļltiples proyectos de infraestructura en Mardin, en el sureste de Turqu√≠a.

Erdgoan tambi√©n ha recordado que "el proceso judicial todav√≠a no ha terminado" y que existe la posibilidad de presentar una apelaci√≥n ante el Supremo. "Llegado el caso, si se ve que la decisi√≥n inicial fue equivocada, se cambiar√°", ha a√Īadido.

Europa Press