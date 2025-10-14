Erdogan prevé un esfuerzo conjunto de reconstrucción de Gaza y una financiación rápida

ANKARA, 14 oct (Reuters) -

El presidente turco, Tayyip Erdogan, afirmó que buscará el apoyo del Golfo, Estados Unidos y Europa para la reconstrucción de Gaza en el marco del nuevo acuerdo de alto el fuego, y se mostró convencido de que la financiación del proyecto se facilitará rápidamente.

En comentarios a la prensa en un vuelo de regreso de Sharm el-Sheikh, donde él y otros líderes firmaron el acuerdo el lunes, Erdogan dijo que el "pobre" historial de Israel en el cumplimiento de los altos el fuego significa que Estados Unidos y otros países deben velar por su cumplimiento.

La insistencia de Estados Unidos, Ankara se ha erigido como un actor clave en el acuerdo en el que Hamás liberó a los últimos rehenes israelíes vivos e Israel detenidos palestinos, el presidente estadounidense, Donald Trump, el fin de la guerra de dos años en Gaza.

"Creo que el apoyo financiero significativo se proporcionará rápidamente" para los proyectos de reconstrucción desarrollados por la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe, dijo Erdogan, según una transcripción compartida por su oficina el martes.

"Estamos buscando el apoyo de los países del Golfo, Estados Unidos y las naciones europeas", añadió. "Las impresiones iniciales son prometedoras".

Turquía ha sido uno de los críticos más duros del asalto israelí a Gaza, calificándolo de genocidio, acusación que Israel rechaza. Hasta las últimas semanas, Ankara solo había participado indirectamente en los esfuerzos de paz.

Ankara mantiene estrechos vínculos con Hamás, al que considera un grupo de resistencia, y Erdogan afirmó que se avecinaba un proceso difícil.

"Israel tiene un mal historial en lo que se refiere a violar los altos el fuego. Esto nos obliga a ser más cautos y meticulosos", afirmó. "Turquía, Estados Unidos y otros países están decididos a preservar este alto el fuego. Si vuelve a convertirse en un genocidio, Israel sabe que las consecuencias serán graves".

Añadió que las decisiones de los países occidentales de reconocer el Estado palestino deben verse como elementos constitutivos de una solución de dos Estados. El dirigente turco propuso también el envío de contenedores con casas a Gaza para ayudar a la vivienda en la devastada franja, especialmente durante el próximo invierno.

(Información de Ece Toksabay; redacción de Daren Butler; edición de Jonathan Spicer; edición en español de Paula Villalba)