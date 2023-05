Erdogan promete una transición pacífica si pierde entre nuevos avisos contra la "injerencia" de Occidente

Twitter suspende el acceso a "algunos contenidos" en el país a menos de 24 horas del inicio de los comicios

MADRID, 13 May. 2023 (Europa Press) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha prometido que no obstaculizará el proceso de transición de poder si resulta derrotado en las elecciones de este domingo antes de volver a denunciar por enésima vez a medios occidentales por injerencias en la campaña electoral.

"Esta cuestión me parece ridícula. Llegamos al poder a través de medios democráticos. Si nuestra nación decide lo contrario, haré lo que pide la democracia, y nada más", ha declarado Erdogan este pasado viernes por la noche en una comparecencia televisada en la que fue preguntado si quería aferrarse al poder.

"La voluntad de la nación no puede quedar comprometida", ha añadido Erdogan en su último día de campaña, en el que atacó de nuevo a medios occidentales por inmiscuirse. "Estoy leyendo sus titulares. 'Erdogan debe irse', dicen. No es asunto suyo. Occidente no puede decidirlo. Eso le corresponde a mi país", manifestó durante un mitin en Estambul recogido por el 'Daily Sabah'.

"Estamos compitiendo con quienes intentan interrumpir el 'Siglo de Turquía'", insistió Erdogan sobre su gran programa de reformas y obras públicas con motivo del centenario del país.

El presidente turco aprovechó para criticar también a su gran rival en estos comicios, Kemal Kiliçdaroglu, al que acusó de "aplaudir" a la organización armada kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerada por Ankara como grupo terrorista y con el que está ahora en conflicto armado.

Asimismo, también a Kiliçdaroglu por sus afirmaciones de que Rusia interfirió en las elecciones turcas a través de contenido profundamente falso. "Es una vergüenza. ¿Qué puedes decir si te digo que Estados Unidos, Reino Unido y Alemania manipulan las elecciones?", protestó Erdogan.

En las últimas horas, cabe destacar que la red social Twitter ha anunciado este sábado que restringirá el acceso a "algunos contenidos" en Turquía, sin dar más detalles sobre los mismos.

"En respuesta al proceso legal y para garantizar que Twitter permanezca disponible para el pueblo de Turquía, hoy hemos tomado medidas para restringir el acceso a algunos contenidos en el país", ha anunciado la cuenta responsable de las relaciones de la compañía con los Estados.

"Hemos informado a los titulares de cuentas de esta acción de acuerdo con nuestra política. Este contenido permanecerá disponible en el resto del mundo", añade la división.

Europa Press