Erdogan sostiene que la explosión en Polonia podría deberse a "un error técnico"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha sostenido este miércoles que los misiles que han impactado contra Policía podrían ser "un error técnico" o deberse a otras razones.

Durante su intervención en la cumbre del G20 que se celebra estos días en Bali, Indonesia, el mandatario turco ha compartido su opinión sobre que existe "la impresión general de que los misiles no son de fabricación rusa", ha recogido el diario británico 'The Guardian'.

"Me he reunido con el canciller alemán Olaf Scholz. Existe la impresión general de que este misil no es de fabricación rusa y esta declaración allana el camino a ciertos hechos, por lo que no debemos insistir en que este misil fue lanzado desde Rusia. Esto sería una provocación", ha aseverado Erdogan durante su intervención.

Con todo, el presidente de Turquía ha insistido en su voluntad de "sentar en la misma mesa" a Rusia y Ucrania para que lleguen a un acuerdo de paz, por lo que no ve la "necesidad de encontrar a una tercera parte" en el conflicto bélico, ha informado la agencia Anadolu.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado que era "poco probable" que los misiles que han alcanzado el pueblo polaco de Przewodow y que se han cobrado la vida de dos personas hayan sido disparados desde Rusia debido a su trayectoria.

En este sentido, el mandatario estadounidense ha señalado indicios de que los misiles que han impactado en Polonia haber sido lanzados desde Ucrania, según ha informado la agencia DPA.

Con todo, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha afirmado que las autoridades polacas no tienen pruebas concluyentes sobre quién está detrás del lanzamiento de misiles, si bien ha precisado que los proyectiles eran de fabricación rusa.

