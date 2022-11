Erdogan y Al Sisi protagonizan su primer encuentro personal en la inauguración del Mundial de Qatar

Los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, han intercambiado este domingo su primer apretón de manos durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar, según la Presidencia turca.

La foto, publicada por los medios turcos, muestra a los dos líderes, cuyas relaciones han sido muy frías desde que Al Sisi llegó al poder en 2013 tras deponer al islamista Mohamed Mursi en un golpe de Estado militar, saludándose con una sonrisa.

Erdogan llegó a afirmar en 2015 que el presidente de Egipto es Mohamed Mursi y no Abdelfatá al Sisi, quien lideró el golpe de Estado de julio de 2013.

"He dicho de forma coherente en multitud de foros internacionales que no acepto a Al Sisi como presidente. Hoy digo lo mismo. Para mí, el presidente de Egipto no es Al Sisi, sino que sigue siendo Mursi", afrimó en su momento Erdogan durante una rueda de prensa en Sarajevo.

"No es posible que un país que crea en la democracia acepte la pena de muerte impuesta al presidente de Egipto, Mohamed Mursi, elegido en las urnas", argumentó. "Para nosotros, que creemos en la democracia, es imposible aceptar este golpe de Estado", añadió.

Egipto había estado pidiendo una reunión formal entre Erdogan y Al Sisi como una de las condiciones para la normalización completa de relaciones. El proceso comenzó en mayo, con la visita a Egipto del ministro de Hacienda y Finanzas Nureddin Nebati.

La tensión entre ambos países se ha incrementado además en los últimos años por las disputas territoriales en el este del Mediterráneo, donde Turquía es aliado de Libia en sus reivindicaciones sobre aguas territoriales con posibles recursos de hidrocarburos, mientras que Egipto se aliena más con Grecia.

