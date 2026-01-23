Eric Bieniemy regresa a los Chiefs como coordinador ofensivo

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Chiefs de Kansas City recurren a un personaje conocido al llevar de vuelta a Eric Bieniemy para que asuma el cargo de coordinador ofensivo la próxima temporada.

Bieniemy, de 56 años, pasó una década trabajando junto al entrenador Andy Reid en Kansas City, primero durante cinco temporadas como coach de corredores y luego cinco temporadas como coordinador ofensivo. Fue parte del grupo de expertos que ayudó a convertir a Patrick Mahomes en una de las mayores estrellas de la NFL y a los Chiefs en un contendiente perenne al Super Bowl.

Bieniemy asumió el viernes el puesto de Matt Nagy, quien ha sido vinculado a varias vacantes de entrenador en jefe y quien podría terminar como coordinador ofensivo en otro lugar. Nagy recientemente fue entrevistado para ese puesto en Filadelfia.

"¡Gracias entrenador por todo! ¡Me hiciste un mejor jugador y hombre!", publicó Mahomes a Nagy en redes sociales el viernes.

Bieniemy dejó a los Chiefs en 2023 para convertirse en entrenador asistente en jefe y coordinador ofensivo en Washington, donde tuvo más voz en la toma de decisiones de jugadas. Pero después de una temporada decepcionante, Bieniemy no fue retenido por el nuevo entrenador de los Commanders, Dan Quinn, y terminó pasando la temporada siguiente en UCLA como entrenador asociado en jefe y coordinador ofensivo.

Bieniemy pareció revivir su carrera como entrenador de corredores el año pasado en Chicago. Fue fundamental para que los Bears corrieran más de 126 yardas en promedio por juego, el quinto mejor en la NFL, y ayudó al entrenador de primer año Ben Johnson a lograr un récord de 11-6 y llegar a los playoffs.

Bieniemy se hace cargo de una ofensiva de los Chiefs que viene de una de sus peores temporadas en la historia reciente. Promedió solo 320,6 yardas por juego, ubicándo su ataque cerca del tercio inferior de la liga, y su ofensiva terrestre fue particularmente sombría.

Las cosas podrían verse muy diferentes en ese lado del balón la próxima temporada también.

Se espera que el veterano ala cerrada Travis Kelce anuncie en las próximas semanas si se retira. Los dos principales corredores de los Chiefs, Kareem Hunt e Isiah Pacheco, son ambos agentes libres, mientras que los receptores abiertos Marquise Brown, Tyquan Thornton y JuJu Smith-Schuster también están listos para llegar al mercado cuando comience la agencia libre en marzo.

Los Chiefs también tienen cierta incertidumbre en la posición de quarterback, ya que Mahomes intenta rehabilitarse de una cirugía para reparar dos ligamentos de la rodilla desgarrados a tiempo para el inicio de la temporada. El único otro QB en la plantilla es el veterano Chris Oladokun.

