Eric Dane, protagonista de "Anatomía de Grey", fallece a los 53 años

Por Daniel Trotta

20 feb (Reuters) - El actor Eric Dane, que interpretó al apuesto doctor Mark Sloan en la exitosa serie de televisión "Anatomía de Grey", falleció el jueves a los 53 años, según informó su familia, menos de un año después de revelar que padecía esclerosis lateral amiotrófica o ELA.

Durante 15 años, Dane interpretó a un cirujano plástico apodado "McSteamy" ("Dr. Caliente" en la versión española) por los personajes femeninos de la serie. También protagonizó la serie "Euphoria" y, tras el diagnóstico, afirmó que volvería para la tercera temporada.

"Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", dijo su familia en un comunicado, según la revista People y otros medios de comunicación.

"Pasó sus últimos días rodeado de amigos queridos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo."

La ELA es una enfermedad progresiva en la que el cerebro de una persona pierde la conexión con los músculos. También se conoce como enfermedad de Lou Gehrig, en honor al jugador de béisbol del Salón de la Fama que murió a causa de ella en 1941 a los 37 años.

Dane y su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, madre de sus dos hijas, se separaron en 2018 tras 14 años de matrimonio.

Pero el pasado mes de marzo, justo antes de que Dane anunciara su diagnóstico, Gayheart solicitó retirar su petición de divorcio, según People, basándose en documentos judiciales.

Eric William Dane, el mayor de dos hermanos, nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, hijo de un padre arquitecto y una madre ama de casa, según muestra su biografía en IMDB.com.

Su primer papel en televisión fue en "The Wonder Years" ("Aquellos maravillosos años" en España, "Los años maravillosos" en gran parte de Hispanoamérica) en 1993, mientras que en 2005 llegó su gran oportunidad con "Anatomía de Grey". Entre sus créditos en la gran pantalla se incluyen "Marley & Me" y "X-Men:".

(Reporte de Daniel Trotta en Carlsbad, California; edición de Clarence Fernández; editado en español por Tomás Cobos)