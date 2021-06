Eric Garcia: "He esperado al Barça lo que ha hecho falta"

"Defenderé los colores del Barça, esto implica ganar y me gusta ganar"

"Tener de compañero a Piqué será una alegría y también una exigencia"

BARCELONA, 1 Jun. 2021 (Europa Press) -

El nuevo jugador del FC Barcelona, el central Eric Garcia, ha repetido que su sueño es triunfar de blaugrana, en el club en el que se crió y del que es aficionado, y por eso ha asegurado que estaba "tranquilo" en este tiempo de espera hasta poder firmar su nuevo contrato.

"Desde que decidí no renovar con el City dije que mi deseo era venir aquí. He tenido que esperar un año, el club ha pasado por todo lo que ha pasado. Al final, mi sueño era triunfar aquí y he esperado lo que ha hecho falta", expresó en su presentación.

Además, en este tiempo, reconoció que estaba "muy tranquilo". "Sabía a quién escuchar. Una vez fueron las elecciones, sabía que el presidente Laporta quería que viniera. Yo dejé claras mis intenciones de venir aquí", explicó.

Respecto a la presión por ganar, la tendrá y no le afectará. "Defenderé los colores del Barça y esto implica ganar. Pero somos un club ganador, yo soy una persona a la que le gusta ganar y tengo ganas de empezar este camino", reconoció el central de Martorell.

Tras esa larga espera, y pese a que ahora acude a la Euro 2020 con España, tiene ganas de agradecer con buenas actuaciones en el campo el trabajo de todos los implicados en su llegada. "Me gustaría agradecer a toda la gente que ha estado detrás de estos este meses. Club y yo queríamos llegar donde estamos, aquí, mi intención era única y exclusivamente volver al Barça", repitió.

"Tenemos un futuro por delante que ojalá esté lleno de éxitos y ojalá lo hagamos juntos, no solo este año sino los que vengan. Lo daré todo por esta camiseta, como siempre he hecho desde pequeño, por los valores que me ha inculcado este club, valores de éxitos. Estoy muy contento de volver a casa", se sinceró.

La exigencia de jugar con piqué

Por otro lado, no quiso compararse con un Gerard Piqué con quien podría compartir el eje de la zaga. "Que me comparen con Piqué es algo que a todos gusta, pero no tenemos punto de comparación. Yo estoy comenzando mi carrera, él ha sido el mejor central que ha habido en estos últimos 10 años", apuntó.

"Tenerlo de compañero será una alegría pero también una exigencia. Tengo al lado al mejor y tendré que aprender y estar al mismo nivel que está él", señaló un Eric Garcia que se reencontrará en el primer equipo con un amigo de las categorías inferiores; Ansu Fati.

"Con Ansu tengo una relación muy cercana, desde que llegó al Barça en Alevín. Hemos mantenido el contacto, le quiero y aprecio mucho y tengo muchas ganas de jugar con él en el Camp Nou, lo que nos decíamos y queríamos de pequeño. Ha tenido la lesión pero volverá a un nivel altísimo y tengo muchas ganas de jugar con él", explicó.

Ambos se formaron en la Masia, donde aprendieron unos valores que impregnan su juego. "Jugar en el Barça implica tener unos valores que te enseñan de pequeño, y los que llevamos años aquí los tenemos. Esto hace crecer al club, tener jugadores de la cantera y otros que vengan de fuera. Se crea una competencia que es buena, que hace sacar el mejor nivel para poder jugar", destacó.

También quiso agradecer el trato en el City a Pep Guardiola. "No hace falta que diga lo gran entrenador que es Pep Guardiola, le estoy muy agradecido por la confianza que me dio desde que llegué. Trabaja mucho la táctica, hace crecer a los jugadores y por eso ha tenido éxito aquí y también en Manchester", argumentó.

