Eric García sufre una fractura nasal y jugará con máscara

El defensa español del FC Barcelona Eric García sufrió una fractura en la nariz el miércoles contra el Brujas (3-3) en Champions, aunque podrá seguir jugando con una máscara, anunció...

Futbolista
Eric García sufre una fractura nasal y jugará con máscaraINA FASSBENDER - AFP

El defensa español del FC Barcelona Eric García sufrió una fractura en la nariz el miércoles contra el Brujas (3-3) en Champions, aunque podrá seguir jugando con una máscara, anunció este jueves el club catalán.

"El jugador del primer equipo Eric García presenta una fractura nasal. Se le colocará una máscara protectora y se valorará su evolución de cara a su participación en el próximo partido contra el Celta" el domingo, señaló la entidad azulgrana en un comunicado.

El defensa central barcelonista no pudo terminar el encuentro de la Liga de Campeones en Brujas tras un choque en el rostro durante un duelo con un rival.

Según la prensa española, García, el jugador más utilizado esta temporada por el entrenador alemán Hansi Flick, podría ser reservado el domingo en Vigo para el último partido de LaLiga antes del parón internacional.

