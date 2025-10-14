Ericsson gana 1800 millones hasta septiembre y sugiere mejoras en la retribución al accionista

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El fabricante sueco de redes y equipos de telecomunicaciones obtuvo un beneficio neto atribuido de 19.865 millones de coronas (1803 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, en contraste con las pérdidas de 4759 millones de coronas (432 millones de euros) del mismo periodo de año anterior, según ha informado la multinacional, cuya sólida posición de caja en el tercer trimestre ofrece margen para mayores distribuciones a los accionistas.

La mejora en el resultado de Ericsson refleja una plusvalía de 7600 millones de coronas (690 millones de euros) por la venta de iconectiv y una ganancia extraordinaria de 1900 millones de coronas (172 millones de euros) por la resolución de una disputa comercial, además de un impacto negativo de 1300 millones de coronas (118 millones de euros) por deterioro del fondo de comercio, frente a un impacto adverso de unos 15.000 millones de coronas (1360 millones de euros) por amortizaciones y costes de reestructuración un año antes.

Las ventas netas de la multinacional escandinava sumaron hasta septiembre 167.396 millones de coronas suecas (15.193 millones de euros), una cifra un 4,3% inferior a la facturación de Ericsson en los nueve primeros meses de 2024.

En concreto, el negocio de redes de la compañía sueca redujo un 4% sus ingresos, hasta 106.814 millones de coronas (9694 millones de euros), mientras que el área de servicios en la nube y digitales recortó un 1% sus ventas, hasta 42.684 millones de coronas (3874 millones de euros), y los ingresos del negocio de empresas cayeron un 12%, hasta 16.539 millones de coronas (1501 millones de euros).

Por áreas geográficas, las ventas de Ericsson en América sumaron 60.303 millones de coronas (5473 millones de euros), un 1% más; en Europa, Oriente Próximo y África un total de 47.398 millones de coronas (4302 millones de euros), un 4% menos; en el Sureste de Asia, Oceanía e India alcanzaron los 19.828 millones de coronas (1799 millones de euros), un 17% menos; y en el Norte de Asia sumaron 10.806 millones de coronas (981 millones de euros), un 7% menos.

De su lado, entre julio y septiembre, Ericsson se anotó un beneficio neto atribuido de 11.149 millones de coronas (1012 millones de euros), lo que supone un incremento del 192% respecto del resultado contabilizado en el tercer trimestre de 2024, mientras que las ventas de la multinacional escandinava sumaron 56.239 millones de coronas suecas (5104 millones de euros), un 9% menos.

"En el tercer trimestre, establecimos márgenes a un nuevo nivel a largo plazo tras la sólida ejecución operativa de los últimos años", declaró Börje Ekholm, presidente y consejero delegado de Ericsson, añadiendo que el sólido flujo de caja recurrente y la venta de iconectiv contribuyeron a una sólida posición de caja en el tercer trimestre, "lo que ofrece margen para mayores distribuciones a los accionistas".

En este sentido, el ejecutivo apuntó que la recomendación del consejo de la compañía sobre la escala y el mecanismo de distribución se incluirá en el informe del cuarto trimestre para su aprobación en la junta general anual. Las acciones de Ericsson llegaban a subir este martes hasta un 15,58% en la Bolsa de Estocolmo.