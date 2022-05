Erik Noya bate el récord de España de velocidad en la Copa del Mundo de Salt Lake City

El escalador español Erik Noya ha batido el récord de España de velocidad, modalidad olímpica, en la clasificatoria de la segunda prueba de la Copa del Mundo, disputada en Salt Lake City (Estados Unidos), antes de caer en octavos de final ante el estadounidense Samuel Watson.

En el Pioneer Park de la localidad norteamericana, el gallego logró la cuarta posición en las clasificatorias después de una serie muy rápida junto al estadounidense John Brosler, marcando un tiempo de 5,685 segundos, marca personal y nuevo récord de España.

"Las sensaciones eran muy buenas, llegaba mucho más tranquilo a esta Copa del Mundo después de haber soltado bastantes nervios respeto a la anterior, en Seúl. Me sentí bien y muy contento de haber rebajado el récord de España. Me emociona mucho. Era un objetivo principal para este año que lo logro cumplir a principios de temporada, además de meterme en la final que eso también es muy importante", indicó.

Así, avanzó a las finales, donde en octavos cayó ante el local Samuel Watson por pequeños detalles. Un crono de 7,69 le permitió terminar en la novena plaza, dentro del 'Top 10' de la élite mundial de la velocidad. "Se nota que he mejorado muchísimo, sin embargo sé que debo seguir mejorando a la hora de ir a mis rondas finales. Siento que hay cosas que me hacen perder la concentración y me llevo el aprendizaje de este tema en esta competición. Ahora toca trabajar en los puntos débiles, ya que se que tengo la capacidad de hacer mejores resultados en las finales", señaló.

La victoria en la final fue para el indonesio Kiromal Katibin, actual poseedor del récord mundial de velocidad masculina, gracias a una marca de 5,64 segundos frente al estadounidense Noah Bratschi. Previamente, tanto Katibin como Bratschi se habían clasificado para el acceso a la lucha por el oro tras dos caídas de Ludovico Fossali y Veddriq Leonardo, respectivamente.

En la categoría femenina, María Laborda logró una 20ª posición con un crono de 9.04 segundos, a cuatro puestos del pase a las finales. Una prueba en la que Miroslaw se llevó el oro por segundo evento consecutivo de la Copa del Mundo, el séptimo de su carrera, marcando el mejor tiempo de su lucha por la medalla de oro, deteniendo el crono en 6,93 segundos. Aleksandra Kalucka consiguió la plata, terminando casi un segundo detrás de su compañera de equipo con 7.83.

La actual campeona mundial de velocidad femenina, Natalia Kalucka, firmó la tercera plaza del podio, superando a la estadounidense Emma Hunt en una de las series más reñidas de la noche, con un crono de 7.52 para la escaladora polaca frente a los 7.58 de Hunt.

La Copa del Mundo de Boulder y Velocidad de la IFSC en Salt Lake City continuará este sábado con la participación del campeón olímpico Alberto Ginés en calificación de Bloque masculino y de Aida Torres en la calificación de Bloque femenino.