Erik Spoelstra, favorito para dirigir a la selección masculina en Los Ángeles 2028

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, surgió como la primera selección para convertirse en el próximo encargado de la selección masculina de baloncesto de Estados Unidos para la Copa del Mundo de 2027 en Qatar y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, confirmaron el jueves dos personas con conocimiento de la situación.

Spoelstra y USA Basketball aún no han finalizado completamente ningún acuerdo, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no se ha programado ningún anuncio público. Dichos movimientos suelen seguir a las reuniones de la junta directiva de USA Basketball, y una de esas está programada este mes.

Spoelstra reemplazaría a Steve Kerr, quien estuvo al frente del equipo en el último ciclo olímpico y llevó al equipo a una medalla de oro en los Juegos de París. El equipo ha ganado las últimas cinco medallas de oro olímpicas, y Spoelstra formó parte del personal que ganó en París el verano pasado.

Después del partido por la medalla de oro, Spoelstra le dijo a The Associated Press que se "sentiría honrado" si USA Basketball le pidiera hacerse cargo del programa.

Spoelstra también se convertiría en el primer entrenador de los Heat en tener la distinción de ser el entrenador olímpico.

El movimiento se produce poco después de que USA Basketball finalizara un acuerdo para nombrar a la entrenadora de Duke, Kara Lawson, como entrenadora de la selección femenina para el ciclo olímpico hasta los Juegos de Los Ángeles.

Spoelstra formará parte de un grupo de expertos que incluye al director general del equipo masculino, Grant Hill, al director del equipo nacional, Sean Ford, y otros que se encargarán de armar la próxima selección, que podría presentar un cambio considerable respecto al equipo que ganó el oro en París. Kevin Durant, el único jugador que ha ganado cuatro oros en la historia del baloncesto olímpico masculino, no ha descartado jugar una vez más en 2028. Stephen Curry indicó que los Juegos de París serían su única participación olímpica, y LeBron James tendrá 43 años cuando se celebren los Juegos de Los Ángeles.

Bam Adebayo de Miami, Jayson Tatum de Boston, Anthony Davis de Dallas y Devin Booker de Phoenix, todos ya medallistas de oro, probablemente tendrían fuertes posibilidades de jugar en 2028 si desean volver a vestir la camiseta del equipo nacional. También es probable que haya algunas selecciones por primera vez para el equipo olímpico, con Paolo Banchero de Orlando, Cade Cunningham de Detroit, Chet Holmgren de Oklahoma City y el novato de Dallas Cooper Flagg.

Spoelstra, cuyo padre, Jon Spoelstra, fue ejecutivo de la NBA con Portland, Denver y Nueva Jersey, fue un destacado escolta en la escuela secundaria en Oregón, luego jugó en la Universidad de Portland, donde fue el novato del año de la Conferencia de la Costa Oeste.

Después de la universidad, pasó dos años jugando profesionalmente en Alemania antes de que el Heat le llamara para trabajar a sus 24 años en su sala de video, un acuerdo que se concretó aproximadamente un mes antes de que Miami contratara a Pat Riley para hacerse cargo en 1995.

Spoelstra está entrando en su 18va temporada como entrenador del Heat, lo que lo convierte en el entrenador con la mayor permanencia actual en la liga después del retiro de Gregg Popovich de San Antonio. Ha ganado dos títulos de la NBA como entrenador y ganó otro como asistente bajo Pat Riley en 2006. Formó parte del cuerpo técnico de USA Basketball bajo Kerr tanto en la Copa del Mundo de 2023 como en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Spoelstra, de 54 años, tiene un récord de 787-572 en sus 17 temporadas con Miami.

