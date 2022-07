Eriksen se une al manchester united como agente libre, firma contrato por tres años

15 jul (Reuters) - El Manchester United anunció el viernes el fichaje de Christian Eriksen en un traspaso gratuito y que el mediapunta danés ha firmado un contrato por tres años.

Eriksen, que necesitó tratamiento para salvar su vida en el campo de juego cuando sufrió un paro cardíaco en un partido de la Eurocopa en junio de 2021, volvió a la acción con el Brentford en enero.

"El Manchester United es un club especial y no puedo esperar a entrenar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta roja del United será una sensación increíble", dijo Eriksen en un comunicado.

Eriksen era jugador del Inter de Milán cuando sufrió un colapso y fue operado para colocarle un dispositivo desfibrilador cardioversor implantable (DCI) -que no está permitido en la Serie A italiana-, lo que provocó la rescisión de su contrato.

Tras su fichaje por el Brentford, disputó 11 partidos, en los que marcó un gol y dio cuatro asistencias para que el Brentford terminara en el puesto 13 en su primera temporada en la Premier League. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)