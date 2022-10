Ernesto Valverde: "Ganar al Atlético sería un gran empujón"

"Lo que has hecho hasta ahora te da confianza para lo que tienes, pero no es una garantía"

MADRID, 14 Oct. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, destacó "el espíritu" del Atlético de Madrid, su próximo rival este sábado en la novena jornada de LaLiga Santander, por lo que tratarán de aferrarse a su tercer puesto con una victoria que "sería un gran empujón" ante el cuarto clasificado.

"De la misma manera que para el Atlético ganar sería una dosis importante, para nosotros sería un gran empujón. No solo por el valor de los tres puntos, también por la influencia anímica positiva", explicó Valverde en la rueda de prensa previa al choque en San Mamés.

El 'txingurri' también puso en valor el carácter competitivo de los colchoneros. "En la 'Champions' mantiene las opciones intactas de poder continuar y en Liga es un equipo que estará adelante y lo intuímos todos. Es un rival que quieres ganar pero no sabes cómo y se agarran a cualquier cosa porque son buenos y fuertes", indicó.

"Han marcado en todos los partidos de Liga fuera de casa, son muy certeros. No necesita llegar muchas veces para hacerte gol porque sus delanteros rematan con calidad y dentro de los tres palos. Una garantía. Un equipo que tiene mucha paciencia. Tenemos que estar atentos", añadió Valverde.

Los 'Leones' afrontan el duelo en tercer lugar, separados por un punto ante los rojiblancos. "Lo que has hecho hasta ahora te da confianza para lo que tienes, pero no es una garantía. Tienes que mantener la intensidad para seguir consiguiendo resultados. Es un rival que nos exigirá mucho y nosotros también queremos exigirles", afirmó.

Para el duelo, Ernesto Valverde sigue a la espera de Mikel Vesga y De Marcos, con "algún problema físico" esta semana. Por contra, Yuri Berchiche y Vivián ya entrenan con normalidad, mientras que con Venceder siguen a la espera. "Tuvo un esguince de tobillo. A ver cómo entrena y decidiremos al final. Es una semana de tres partidos, tenemos que pensar en todo", recordó.

Preguntado por si realizará algún cambio en el once, que ha repetido en los últimos tres encuentros, Valverde fue cauteloso. "Los equipos no pueden engañarse a sí mismos, pero puede haber alguna variación dependiendo de cómo lo prepare el rival. Ya veremos mañana. La idea es de generar ocasiones, prevalecer en el campo, pero los dos equipos tienen la misma intención y no sabemos quién lo logrará. Cada uno a su manera", zanjó.

