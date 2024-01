El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha explicado este martes que el FC Barcelona, al que se enfrentarán este miércoles en cuartos de final de la Copa del Rey en San Mamés, es un equipo ante el que es posible quedar eliminado a pesar de hacerlo "muy bien", ya que puede marcar "en cualquier jugada", y ha recordado que si es el actual campeón de LaLiga "es por algo".

"El año pasado perdimos en San Mamés ante el Barça. Sé perfectamente dónde estamos y lo que tenemos que hacer para poder ganar y superarles. Pero aunque juegues bien y seas muy bueno, es posible que no puedas pasar porque ellos te pueden derrotar en cualquier jugada. Vamos a jugar contra el campeón de liga, y si consiguió el título es por algo", comentó Valverde en la rueda de prensa previa al partido.

El preparador del conjunto vasco confesó que le encantaría "ser favorito" en la competición, porque significaría que habrían ganado "cinco Copas en los últimos 10 años". "La realidad es que los que han ganado las Copas han sido ellos y no nosotros no. Estoy convencido que hay muchos de Barcelona que piensan que los favoritos son ellos", apuntó.

En cuanto al estado del equipo de Xavi, el técnico extremeño afirmó que lo está viendo "muy bien". "Ha habido partidos durante esta temporada que han sacado muchos puntos en los últimos minutos. Es verdad que sufren en determinadas situaciones, que veremos si nosotros podemos provocar que no estén en su mejor versión. Son un equipazo y tienen jugadores en buen momento de forma y una defensa fortísima en los duelos", explicó.

"Son un equipo muy potente con la posesión y que te empuja, y al mismo tiempo te puede romper al espacio muy bien. Además, es un equipo que cuando se siente un poco apretado siempre suele dar una buena versión de sí mismo. El otro día venían de perder la Supercopa e hicieron un buen partido contra el Betis", indicó sobre los azulgranas.

El técnico de los 'leones' ve a su equipo "bien y con ganas de afrontar el partido", ya que es una eliminatoria que podría dar "el pase a una semifinal". "El Barça no ha perdido todavía un partido fuera de casa en lo que va de temporada y sabemos que es un rival fuerte, pero jugamos en San Mamés con nuestro público y vamos a poner todo para poder vivir una gran noche", espetó.

Valverde comentó que le gustaría que el factor campo fuera "decisivo" y poder conseguir el pase "gracias a la afición". "Pero los goles los tienen que meter ellos. Está claro que el público va a empujarnos y apretar al rival, pero somos nosotros con nuestro juego, los que tenemos que hacer que el público esté con nosotros", comentó acerca del apoyo de San Mamés en el partido.

El árbitro del partido será Sánchez Martínez, un colegiado que a Valverde le gusta "mucho", sobre todo cuando los arbitra "fuera de casa" porque "aguanta bien la presión". "Es un partido diferente y supongo que intentará hacerlo lo mejor posible igual que nosotros. Intentaremos nosotros no equivocarnos y esperemos que él tampoco, y si es a nuestro favor, tampoco nos importa", señaló.

Por último, el entrenador rojiblanco no descartó la presencia de Iñaki Williams, que podría quedar este martes eliminado de la Copa África, en el partido. "Ahora mismo está muy lejos de aquí y podría hacer muchas cábalas pero todavía no hemos llegado a ese río, cuando lleguemos ahí ya pensaremos en lo que puede ocurrir. Ghana está ahora mismo en la Copa África, así que no nos planteamos nada más", culminó.