El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, confesó que sabía que la baza del regreso de Iñaki Williams sería importante y terminó siendo "decisivo" en la victoria (4-2) sobre el FC Barcelona en cuartos de final de la Copa del Rey.

"Ha sido un partido para recordar. Hemos empezado muy bien, pero ese gol nos ha sacado un poco del partido, el empate, y luego han hecho el segundo, pero hemos terminado con una sensación buena. El segundo tiempo hemos arriesgado mucho, hemos logrado el empate, situaciones para ganar. Ellos nos han pegado un par de sustos. En la prórroga parecía que estaba escrito que Iñaki iba a marcar hoy", dijo en rueda de prensa.

El preparador de los vascos se refirió al viaje relámpago desde Costa de Marfil a Bilbao para que el internacional con Ghana pudiera estar en San Mamés este miércoles. "Me imaginaba que estaba bien. He preguntado si iba a llegar o no, tenía claro que no iba a empezar de inicio pero sabía que iba a ser un empujón anímico para el grupo, y para el público también. Era una baza que iba a jugar. Ha tenido que calmarse un poco y luego ha sido decisivo", dijo.

"Es un jugador que aparte de ser un seguro a la hora de entrenar, tiene una alegría que es contagiosa. Siempre está riendo, transmite mucho y también al público. Ha participado en tantos partidos seguidos. Sabía que la llegada de Iñaki iba a suponer mucho y para el público también. El vuelo ha sido uno de los más seguidos, yo creo que estaban todos empujando el avión para que llegara", añadió.

Por otro lado, Valverde destacó la relación del Athletic con la Copa, en su quinta semifinal consecutiva el conjunto vasco. "Es un dato significativo de la importancia que le damos a la competición, de la ilusión que nos hace. Nos tiene que impulsar. Nosotros queríamos ponerlo todo. Hemos creído, hemos querido y hemos tenido premio", afirmó.

"En el fútbol muchas veces te toca perder y luego cuando haces memoria, te quedan unos cuantos partidos, y este será uno de ellos que siempre recordaremos. La gente vive de estos momentos. Yo pensaba pasar menos apuros, pero es inevitable contra el Barça. Cualquiera te puede hacer gol. Nosotros teníamos nuestra fortaleza en San Mamés, tenemos que correr y correr mucho. Este año estamos ganando más pero todavía nos queda mucho, queremos jugar mejor", terminó.