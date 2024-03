"El Barça no puede fallar si quiere optar a ganar LaLiga"

MADRID, 2 Mar. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha asegurado que "no" pueden "empezar a jugar" la final de Copa ni meterse "en una urna" y que deben centrarse en LaLiga EA Sports, donde este domingo reciben a un FC Barcelona que llega "en un buen momento" y que no puede "fallar" si quiere "optar a ganar" el título liguero.

"Está claro que la gente vive de ilusión y sabemos lo que significa para la gente de Bilbao. Está bien que la gente esté ilusionada, pero queda mucho. No podemos empezar a jugar la final ahora porque cuando lleguemos vamos a estar cansados ya. Vamos a jugar lo que tenemos que jugar, vamos a prepararnos bien para cada partido que tenemos por delante, vamos a competir bien y cuando tenga que llegar ya hablaremos de ella", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que están en los "momentos decisivos" del curso. "Es cierto que hay una final en el horizonte, pero es una final que la tenemos que aparcar porque tenemos que competir en LaLiga. Nosotros tenemos que llegar a los momentos decisivos de la temporada en un nivel competitivo alto y no nos vamos a meter en una urna hasta que llegue la final. Tenemos que competir, tenemos que entrenar exactamente igual que lo venimos haciendo, fuertes, aprovechando cada partido para mejorar nuestra posición en LaLiga o mantenerla", expresó.

Hay que hacerlo -volver a la realidad liguera-, es una obligación. Esto va muy rápido y nos gustaría que cuando ganas durara mucho, pero es lo que hay. Vamos a intentar aprovechar para LaLiga esa inercia positiva y esa confianza que tenemos después de ganar y pasar a la final de otro día. Es cierto que llega muy pronto, porque en apenas tres días en un partido intenso ahora tenemos otro muy exigente, pero tenemos que afrontarlo", prosiguió.

Por otra parte, el técnico del conjunto bilbaíno recalcó que "todas" las jornadas "son importantes" porque "siempre tienes que sumar igualmente". No me fijo demasiado en los otros enfrentamientos porque todo radica en el enfrentamiento que tengamos nosotros. No podemos mirar mucho a otros partidos, aunque siempre de reojo estamos mirando a ver qué resultados nos pueden beneficiar, pero el resultado que más nos puede beneficiar es ganar nosotros. Tenemos una dificultad importante, nos vamos a enfrentar al campeón de LaLiga", insistió.

A pesar de que "no ha pasado mucho tiempo, apenas un mes" desde que se enfrentaron y eliminaron a los azulgranas en Copa, Valverde aseguró que "han cambiado alguna situación". "Ahora Christensen está jugando en la posición de mediocentro, reforzando esa posición desde el punto de vista defensivo e intentando no perder juego hacia delante. También vienen de buenos partidos, jugaron muy bien en Nápoles, merecieron ganar, el otro día también muy bien contra el Getafe. Están en un buen momento y vienen aquí con la intención de ganar", apuntó.

En este sentido, afirmó que aunque los culés están "en desventaja" en el campeonato no van a renunciar a luchar. "Van 9 puntos por detrás del Madrid y si quieren optar a ganar LaLiga no pueden fallar. Todavía hay tiempo, porque hay enfrentamientos directos. Evidentemente, cuando llegas a un partido siempre hay urgencias para ganar, por su parte, por la nuestra y por parte de todos", señaló.

Además, el preparador de los 'leones' bromeó cuando fue preguntado por si miraba más al Atlético de Madrid, cuarto, o al Real Betis, sexto. "Si tienes buena visión periférica, mirando dónde estás tú y mirando al quinto puesto puedes ver un poco a los de arriba y a los de abajo, no te puedes descuidar ni perder de vista ni a unos ni a otros", subrayó.

En otro orden de cosas, Valverde no descartó a Yeray Álvarez, pero sí a Yuri Berchiche. "Lo de Yeray lo tenemos que mirar, pero Yuri no va a estar para jugar seguro. Ander -Herrera- tampoco, Nico -Williams- tampoco, y Vivian no. Pensamos que Yeray tiene que estar mejor, que el otro día participó poco. El otro día forzamos a algún jugador como Lekue, que venía de una lesión y jugó todo el partido", manifestó.

Por último, Valverde habló de los incidentes con ultras ocurridos justo antes del partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey en los aledaños de San Mamés. "Eso no es fútbol, eso es otra cosa. El fútbol es algo que nos sirve para unir a la gente, en torno a un equipo, en torno a una idea y en torno a otra gente que apoya otros equipos. Y nosotros, que somos deportistas, queremos que prevalezca eso", advirtió.

"Eso no tiene nada que ver ni con el fútbol, ni con el Athletic ni con el Atlético. Hay determinada gente que aprovecha esa circunstancia para otras cosas. Es una cuestión que nos gustaría que se resolviera de alguna manera. Están como pequeñas manchas que nos perjudican a todos", finalizó.