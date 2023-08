El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, reconoció que "la sensación no es buena" después de la derrota (0-2) ante el Real Madrid este sábado en la primera jornada de LaLiga EA Sports, superados por un "equipo muy físico" y de calidad.

"La victoria ha sido justa. Han sido bastante mejores que nosotros. Después de 20 minutos sin dominio claro, ellos llevaban más peligro. Teníamos pérdidas, no teníamos una respuesta a sus posibilidades de gol", dijo en rueda de prensa.

Valverde explicó que desde fuera puede engañar la actuación de un Madrid "muy físico" y muy difícil de superar en duelos y en pegada. "Nos han hecho gol en la primera, pero han estado mejor. Lo han controlado en la segunda parte y en las ocasiones que hemos podido tener no hemos sido demasiado concretos", afirmó.

"No ha sido uno de nuestros mejores partidos. No hemos estado bien. Quiero pensar que ellos han estado muy bien y ha sido complicado por eso. Nuestra sensación no es buena, tenemos que cambiarla", añadió.

Por otro lado, Valverde confesó que tuvo la fe en cambiar la situación en el segundo tiempo y hacer dudar al Madrid con el empuje de San Mamés. "Un gol es muy difícil de conseguir pero también es fácil, llega de cualquier manera, y teníamos que intentarlo. Esa era nuestra intención en el segundo tiempo, engancharnos de alguna manera", comentó.

"Si atacas bien, defiendes bien; y si defiendes bien, atacas bien. Tienes que estar bien y jugar de una manera redonda para que el equipo pueda sostenerse y no lo estábamos haciendo. He cambiado tres de golpe en el descanso para sacudir algo, a ver si podíamos generar algo", añadió.