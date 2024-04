Ernesto Valverde: "Para nosotros es más final que para el Atlético porque vamos por detrás"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha dicho que la cita de este sábado "es más final" para sus pupilos al ir "por detrás" del Atlético de Madrid en la clasificación de LaLiga EA Sports, un encuentro al que los bilbaínos llegarán con bajas en los laterales debido a la sanción de Óscar de Marcos y a la lesión de Yuri Berchiche.

"Es importante por los puntos. Es cierto que para nosotros es más final que para ellos porque vamos por detrás. En el sentido de que si nosotros perdiéramos, nos quedaríamos a seis puntos, teniendo que jugarse 15. Si nosotros ganáramos, estaríamos empatados a puntos pero quedarían cinco partidos", manifestó.

Así, el entrenador extremeño definió el partido como uno de esos "con tinte de importante". "No sé si de definitivo, pero puede serlo porque ya no queda demasiado y evidentemente es una gran oportunidad para nosotros", añadió el 'Txingurri' en rueda de prensa.

"Si me hubieran dicho que cuando faltasen seis jornadas íbamos a estar jugándonos la Champions con otro equipo, lo hubiera firmado, y que si además me dicen que hemos ganado la Copa... no digo lo que hubiera hecho", dijo Valverde. Sobre el momento actual de su equipo en Liga, negó calificar como "decepciones" sus dos empates consecutivos.

Por eso Valverde subrayó que es "muy difícil ganar en Primera División" a cualquier rival. "No solo nosotros. Un partido que parece que tienes casi conseguido como el del Villarreal, en el último momento nos empatan porque ellos son un buen equipo", recordó al respecto.

"El otro día no conseguimos acertar. Pero veo que el Atlético de Madrid no ganó al Alavés, que el Villarreal le gana sufriendo y contra diez al Almería, que la Real [Sociedad] no gana al Almería en casa ni en Getafe cuando va ganando. Veo que a los equipos les cuesta ganar", zanjó.

Aunque los 'leones' han vencido a los colchoneros sus tres partidos de este curso, Valverde descartó pensar que no vayan a sufrir. Avisó que no lo piensan ni ellos "ni el Real Madrid, el Barcelona o el Girona", que están por delante del Atlético en la tabla liguera.

"Al final es un gran equipo que ha estado peleando por meterse en las semifinales de la Champions, y obviamente si vamos allí, ya sabemos que es muy difícil llevar siempre el peso del partido porque ellos van a querer hacerlo y además están jugando en casa", indicó Valverde.

"Nosotros les ganamos después de muchos partidos sin perder, en ese sentido nuestra referencia es obviamente el saber que hay momentos en los que ellos nos van a apretar y , que habrá momentos en los que nosotros podamos estar bien. Tenemos que intentar minimizar las virtudes que tienen, que son muchas. El partido ya sabemos que va a tener tensión porque nos estamos jugando mucho, pero también lo fue en la Copa tanto en la ida como en la vuelta", finalizó.

Para el duelo contra los colchoneros, el técnico no podrá contar ni con De Marcos ni con Yuri. Sobre la dolencia de este último, dijo que "está claro que vino provocada por por la entrada [ante el Granada]. "Supongo que el jugador querrá jugar el balón, pero es verdad que al final se produce por eso, y nosotros vamos a perder un jugador durante un tiempo, esperemos que poco, pero esas situaciones son así", lamentó.

Ambas bajas en los laterales han abierto la puerta al joven Hugo Rincón, cuya presencia en la convocatoria es "una posibilidad" para el 'Txingurri'. "Alguno tendrá que ponerse de lateral o jugaré de otra manera, ya veremos. Pero desde luego algo tenemos que hacer y tenemos que encontrar alternativas", agregó.

"Tenemos la posibilidad de Iñigo Lekue, a Imanol en la banda izquierda... En fin, hay otras posibilidades", apuntó. Sí que estará es Aitor Paredes, que tuvo un reciente golpe en el cuádriceps que le ha impedido entrenar con regularidad, pero Valverde luego reveló que "está completamente recuperado", apostilló.

Uno de los peligros colchoneros será Antoine Griezmann, quien atraviesa un momento difícil; eso sí, ha metido 14 goles al Athletic. Sobre eso, el 'Txingurri' expresó que espera "lo mejor de los contrarios" porque "nos preparamos para la mejor versión de ellos".

"Luego después intentaremos que no la tengan, pero a Griezmann le vemos tantas cualidades que es imposible no pensar que tenemos que estar muy pendientes de de él porque tiene gol, posibilidades de asistencia, de remate de cabeza, disparo con las dos piernas... Lo tiene todo, y que en los últimos partidos quizá no esté acertando, le hace todavía más peligroso. Esperamos lo mejor de él como esperamos lo mejor del Atlético", concluyó.

"muniain es un referente para nosotros"

Esta semana ha sido especial tras el adiós anunciado de Iker Muniain a final de temporada, uniéndose a Raúl García, quien no seguirá como profesional más allá del 30 de junio. "Iker es un referente para nosotros, para el vestuario, para el entrenador y para el aficionado del Athletic por lo que ha sido durante todos estos años", elogió.

"Obviamente sus números están ahí, es un poco lo que decíamos de Raúl. Lo que pasa es que en caso de Iker es concentrado en un solo club, en este club, y además desde muy joven. Es una decisión que él ha tomado, yo creo que lo ha reflexionado bien y lo único que vamos a hacer es acompañarle", explicó el 'Txingurri'.

"Es alguien fundamental para nosotros y lo ha sido sin ninguna duda, tanto cuando ha jugado como cuando no lo ha hecho. Conmigo hemos pasado juntos años en los que ha pasado por todas, por muchos momentos momentos en los que ha sido indiscutible, momentos en los que no lo ha sido, en los que se ha lesionado y lo ha pasado mal ... todo tipo de situaciones", añadió.

Además, alabó lo que hizo este año "sobre todo de puertas para adentro". "Es algo increíble, ya se lo dije a él personalmente también, porque cuando llegan esos momentos en los que leyendas de un club o gente tan importante dejan de participar tanto, a veces hay que saber digerirlo, hay que saber estar en el sitio justo, y sobre todo, ayudar al equipo en estos momentos tan importantes como ha sido este año para conseguir un título y él ha sido estado de 10", recalcó.

En el sentido de si la salida de Raúl García y Muniain podría dejar al vestuario sin líderes, el vizcaíno dijo que "llegan unos momentos en la vida de cada de cada uno según va avanzando la etapa profesional en las que los jugadores van tomando decisiones de la misma manera que en otros casos las decisiones les vienen tomadas por el club".

"Hay situaciones que hay que administrar y cuando hay algunos que se van hay otros que tienen que coger ese relevo ha sido así siempre en en el club, y seguirá siendo", remató un técnico, que dijo sobre su futuro que "cuando tenga algo que comunicar, lo hará".

Valverde lamentó la ausencia de aficionados 'leones' en las gradas del Metropolitano, tras los incidentes en el último duelo copero. "Sabemos lo que significa para nosotros que venga nuestra afición a cualquier campo, el empuje que tiene y para nosotros es un hándicap. Evidentemente todo viene condicionado por los altercados, y hay mucha gente que tiene que pagar por lo que han hecho cuatro o cinco".

Por último, felicitó al Bilbao Athletic por su ascenso a 1ª RFEF: "Este año han demostrado estar muy por encima de la categoría y para el Athletic es importante estar en una categoría que tenga suficiente dificultad como para que los jugadores progresen, incluso más si es posible. Ese salto para nosotros yo creo que se corresponde un poco con el nivel que tiene el equipo, y a ver si el año que viene todavía eso puede ayudar a que los jugadores se vayan formando un poco mejor".