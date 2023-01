Ernesto Valverde: "Sabemos lo que significa la Copa para el Athletic"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, record贸 la importancia de la Copa del Rey para los vascos y el "paso adelante" para la temporada que supuso lograr el billete a semifinales este jueves, con un 1-3 ante el Valencia que dominaron bien en Mestalla.

"Venir aqu铆 y ganar tiene mucho m茅rito. Hay mucha presi贸n. Es cierto que en el comienzo nos costaba a ambos equipos, ambos precavidos. Con el gol nos hemos tranquilizado pero ellos han seguido apretando", afirm贸 en rueda de prensa.

"Hemos tenido la fortuna de hacer el segundo r谩pido despu茅s de su empate y eso nos ha venido muy bien. Nos hemos asentado y en la segunda parte hemos dominado. Ha sido un buen partido, hemos acertado a diferencia de otros partidos anteriores con la definici贸n", a帽adi贸.

Valverde confes贸 que los resultados marcan, pero apunt贸 que el equipo viene jugando bien aunque le faltaron esos goles para refrendarlo. "Los partidos se ven en clave de victoria y derrota. Es as铆. El otro d铆a jugamos un partido extraordinario contra el Madrid y perdimos 0-2. Hoy ten铆amos que apretar y ser contundentes", dijo.

"Me encantar铆a tener partidos que pienso que los tengo ganados, pero no. Estoy pensando en imprevistos. El segundo tiempo lo hemos controlado muy bien. Lo que m谩s me ha gustado es el empaque, con 1-2, en el segundo tiempo para estar bien, defendernos bien. Siempre hay alguna cosa que se puede mejorar", a帽adi贸.

El t茅cnico de los 'leones' record贸 la importancia de la Copa para el segundo equipo m谩s laureado del torneo. "Sabemos lo que significa la Copa para el Athletic, para San Mam茅s, es un paso adelante importante para nosotros en esta temporada. Llegar un a帽o, al a帽o siguiente, lo m谩s dif铆cil es volver", afirm贸.

"Eso quiere decir algo, lo hemos peleado desde que empez贸 la competici贸n. Tenemos el premio de jugar una semifinal, que la afici贸n lo disfrute y nos vamos a volcar en ello", a帽adi贸, antes de entender la tensi贸n vivida en el campo 'che'. "El p煤blico de Mestalla lo da todo pero es exigente. Ellos se ve铆a que estaban en una situaci贸n complicada", finaliz贸.

