El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, afirmó que el equipo fue "reconocible" durante la semifinal de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y que lograron eliminar a "un gran equipo" que va por delante en la clasificación de Liga, "acostumbrado" a jugar Liga de Campeones, e hizo énfasis en lo que "significa" para la afición rojiblanca "ir a una final".

"Veremos lo que ocurren en la final, pero lo importante es que hagas todo lo que puedas para ganar. La temporada pasada nos hicieron un gol y nos eliminaron (en la semifinal ante Osasuna). La diferencia entre ese y este partido no ha sido tanta, porque el equipo ha sido reconocible en ambos. Hemos eliminado a un gran equipo que va por delante en Liga y está acostumbrado a jugar Champions. Sabemos lo que significa para la afición ir a una final de Copa", explicó en rueda de prensa tras clasificarse para la final de la Copa del Rey con un serio 3-0 en San Mamés.

Valverde confesó que cuando ganas un partido así es "una gozada". "El año pasado no pudimos pasar, pero este año vamos a ir a otra final y estamos encantados. El partido tenía mucha 'miga' porque ellos han empezado bien, y hasta que nos hemos sacudido su dominio no nos hemos estabilizado y hemos comenzado a crecer", comentó.

El preparador extremeño destacó que el primer gol fue "importante" para el equipo porque el Atlético se estaba "aproximando mucho al área". "Hemos demostrado que somos contundentes aprovechando la primera que tuvimos y luego hemos ido llegando más veces. Además, cada vez que teníamos opciones para correr generábamos peligro", añadió.

En cuanto a la clave del equipo, Ernesto Valverde afirmó que lo más importante es lo que tienen "dentro del vestuario", que les empuja "muchísimo". "Siempre somos los mismos, tanto cuando va bien así como cuando va mal, y siempre nos apoyamos. El ambiente es la clave del éxito", señaló.

"En San Mames somos un equipo fuerte, pero no olvidemos que la gente se engancha cuando hacemos un juego para que se enganchen. La gente nos empuja pero nosotros somos los que jugamos y los que tenemos que ganar", manifestó sobre el gran ambiente que se vivió en San Mamés durante el partido.

El técnico rojiblanco animó a los aficionados a "ir de fiesta", y dijo que aunque intente ir a la sala de prensa "dando botes" no le sale. "Entiendo que la gente esté eufórica porque ha habido mucha tensión y mucha alegría. Nosotros, como ya estamos acostumbrados a todo esto, es diferente", apuntó.

"Me acuerdo de la gente que nos acompaña y de los que no están. Los que nos empujan, la familia; lo hacemos por todos ellos. Durante la semana vas analizando las posibilidades que tienes y luego te ciñes a ello. Ayer estaba más intranquilo que hoy, porque en el partido hay que tomar decisiones y no es lo mejor si estás acelerado", añadió.

Además, el 'Txingurri' destacó que Iñaki Williams es un jugador "fundamental" para el equipo y que tiene "un corazón increíble". "Sabemos lo que significa en el vestuario, lo que trasmite a la grada y a nosotros, y además, siempre está con una sonrisa", elogió.

"Intentaremos ganar, que es lo mismo que piensan en Mallorca. Es una final en la que no hay nada dicho porque es a partido único. Cuando surgió el sorteo, la Real estaba por delante de ellos en Liga y han pasado ellos. Todo puede pasar en dos partidos, imagínate en uno", concluyó.