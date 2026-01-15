Erosión de independencia de la Fed sería "negativa para el crédito" en calificación de EEUU: Fitch

LONDRES, 15 ene (Reuters) - El principal analista de riesgo soberano de Fitch dijo el jueves que una erosión importante de la independencia de la Reserva Federal sería negativa para la calificación crediticia de Estados Unidos.

El asunto más crítico sería cualquier señal que indicara que el dólar podría perder su estatus de principal divisa mundial, destacó.

La independencia de la Fed volvió al punto de mira esta semana, después de que la fiscalía estadounidense abrió una investigación contra el jefe del banco central, Jerome Powell, por los sobrecostos de las obras de remodelación de su sede.

"Una situación en la que hubiera una politización completa de un banco central sería negativa para el crédito", dijo el jefe de calificaciones soberanas de Fitch, James Longsdon, explicando que es un principio que se aplica a todos los países, no sólo a Estados Unidos.

"Lo que importa para la calificación (estadounidense) es la fuerte convicción en la fortaleza del dólar como moneda de reserva y, por tanto, en la flexibilidad financiera de Estados Unidos", agregó.

"Así que cualquier cosa que ocurra que debilite eso de forma material sería negativo para la calificación", dijo Longsdon a Reuters en una entrevista, añadiendo que no hay señales de que esté pasando en la actualidad.

