Errejón reprocha que el juez ignora las pruebas al procesarle y Mouliaá celebra que nadie está por encima de la ley

MADRID, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -

El exdiputado Íñigo Errejón ha criticado que el juez que le ha procesado por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá "ignora las pruebas practicadas durante la instrucción" que, según él, "desmontan la versión" de la actriz, quien ha reivindicado que "el consentimiento es un principio legal incuestionable" y que "nadie está por encima del escrutinio judicial".

Así han reaccionado a la decisión del juez Adolfo Carretero de procesar al exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar por los hechos que habría cometido una noche de octubre de 2021.

El juez ve "coherente" la declaración de Mouliaá y considera que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

Fuentes de la defensa de Errejón consultadas por Europa Press han recriminado que el juez instructor "omite el contenido de las pruebas documentales de descargo aportadas y les resta importancia".

"El auto ignora el resultado de las pruebas practicadas durante la fase de instrucción, que han desmontado, punto por punto, la versión de Mouliaá; y las reinterpreta de forma alejada de la realidad, en contra de lo declarado por Errejón, que ha sido avalado por todos los testigos y documentos aportados a la causa", han indicado.

A su entender, la resolución "justifica, de forma incomprensible e insólita, las contradicciones de Mouuliá en sedes policial y judicial, que desvirtúan los requisitos de la ausencia de incredibilidad, verosimilitud y persistencia en la incriminación".

Desde su defensa han señalado que el juez "ignora lo declarado por los testigos imparciales que han declarado en fase de instrucción, y que estuvieron presentes en la fiesta, y se apoya únicamente en los testigos de parte (familiares de Mouliaá), propuestos por la denunciante, que no estuvieron presentes en la misma".

MOULIAÁ DEFIENDE LA "SOLIDEZ" DE SU TESTIMONIO

Por su parte, Mouliaá ha denunciado que "durante meses" ha sido "objeto de bulos, ruido y campañas" para desacreditarla, soportando "una presión pública que ninguna mujer debería enfrentar por ejercer su derecho a denunciar".

El procesamiento de Errejón evidencia, en su opinión, que "ninguna estrategia de propaganda puede sustituir al análisis riguroso de las pruebas" y "la solidez" de su testimonio.

"La justicia ha decidido avanzar porque los hechos merecen ser valorados ante un tribunal", ha afirmado en declaraciones recogidas por esta agencia de noticias.

Mouliaá ha resaltado que en España "el consentimiento es un principio legal incuestionable" y que "'solo sí es sí' no es un lema" únicamente, sino "un marco que protege, que aporta claridad y que sitúa los derechos de las víctimas en el centro". "Y es a la justicia --no a la propaganda-- a quien corresponde valorar esos hechos", ha añadido.

"El poder puede financiar relatos, pero no puede alterar la realidad procesal. La verdad ni se compra ni se intimida. Resiste, avanza y, cuando llega el momento, se abre paso con fuerza. Este procesamiento es la prueba de que nadie está por encima del escrutinio judicial", ha concluido.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.