Erriyon Knighton recibe cuatro años de sanción por dopaje con esteroides anabólicos

GINEBRA (AP) — El dos veces finalista olímpico Erriyon Knighton fue suspendido por cuatro años en un caso de dopaje por consumo esteroide anabólico que deja al velocista estadounidense de 21 años fuera de los Juegos de Los Ángeles 2028.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo informó el jueves que sus jueces respaldaron apelaciones separadas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) que fueron presentadas después de que Knighton fuera absuelto por un tribunal en Estados Unidos que aceptó que el dopaje fue provocado por consumir carne contaminada.

La AMA y la AIU argumentaron que la evidencia presentada para exonerar a Knighton era estadísticamente imposible y solicitaron una suspensión máxima de cuatro años, dijo el tribunal.

Knighton es el sexto hombre más rápido en la historia del atletismo en los 200 metros, con un mejor tiempo de 19,49 segundos. Solo Noah Lyles y Michael Johnson están por delante de él entre los velocistas estadounidenses.

El primer fallo del tribunal el año pasado permitió a Knighton competir en los Juegos Olímpicos de París, donde quedó en el cuarto lugar en los 200 metros por segunda vez seguida en la justa olímpica de verano.

"Después de considerar la evidencia científica, el panel del TAS determinó que no hay pruebas que respalden la conclusión de que el rabo de buey importado a Estados Unidos probablemente contenga residuos de trembolona al nivel requerido para haber causado el (resultado positivo)", dijo el tribunal.

La suspensión que comienza el viernes se reduce por los más de dos meses de suspensión provisional que Knighton cumplió el año pasado, dijo el TAS. La suspensión debería expirar a principios de julio de 2029.

El esteroide por el que Knighton dio positivo puede ser utilizado en la ganadería.

La Agencia Antidopaje de Estados Unidos procesó el caso original de Knighton y aceptó el fallo de "sin culpa" basado en la explicación de que fue contaminado por rabo de buey de una panadería en el centro de Florida.

"World Athletes y la AMA consideraron que la evidencia presentada por el atleta y sus explicaciones de un escenario de contaminación por carne no cumplían con la prueba requerida de origen y eran estadísticamente imposibles", dijo el tribunal.

La AMA, con sede en Montreal, expresó en un comunicado que estaba “satisfecha con el resultado de este caso y continuará apelando casos ante el TAS cuando sienta que no se ha hecho justicia".

El TAS dijo que Knighton no fue descalificado de los Juegos Olímpicos de París, donde cronometró 19,99 detrás del medallista de oro Letsile Tebogo de Botsuana y sus compatriotas Kenny Bednarek y Lyles.

Knighton no se clasificó para los 200 metros en el Mundial de atletismo que comienza el sábado en Tokio. Ganó medallas de plata y bronce en los 200 metros de los dos últimos mundiales.

