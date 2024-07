"Es algo histórico", valora Luis de la Fuente sobre el paso a semifinales

El seleccionador español Luis de la Fuente valoró el viernes en rueda de prensa el logro de sus jugadores tras certifiar el paso a semifinales contra Alemania, calificando la victoria como "hito histórico".

"Estamos viviendo un hito histórico, es la primera vez que se consiguien cinco victorias consecutivas en un torneo mayor, la primera vez que se gana a un anfitrión. Seguramente no somos conscientes de lo que está consiguiendo este equipo", valoró De la Fuente sobre el recorrido de la selección española en esta Eurocopa.

El seleccionador se deshizo en elogios hacia su jugadores, hacia un grupo que "tiene corazón". "Conozco a estos futbolistas y sé que son insaciables. Es un orgullo para mí poder dirigir a futbolistas así pero es que les conozco muy bien. Cuando llegas a estas alturas de exigencia, ya están habituados a competir".

"Me siento querido y valorado por este grupo de jugadores", confesó sobre su relación con los jugadores.

El seleccionador fue preguntado también sobre la excesiva agresividad de los jugadores alemanes, en un partido plagado de faltas.

"Yo vengo del fútbol de los años 80, a mi no me asustan estas cosas. Para eso está un árbitro, para interpretar esas situaciones y aplicar el reglamento. Estos partidos son al límite. No me quejo de la dureza del equipo rival", dijo Luis de la Fuente

Dam/mcd

AFP