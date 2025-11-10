Es "casi inevitable" superar los 1,5°C de calentamiento global (jefe del IPCC)
Es "casi inevitable" que el calentamiento global supere la crucial marca de 1,5°C respecto a la era preindustrial, al menos temporalmente, advirtió el lunes el jefe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio...
1 minuto de lectura
Es "casi inevitable" que el calentamiento global supere la crucial marca de 1,5°C respecto a la era preindustrial, al menos temporalmente, advirtió el lunes el jefe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en la COP 30 en Belém.
"Ahora es casi inevitable que el calentamiento global supere los 1,5°C en el corto plazo, y esto se debe inequívocamente a la insuficiente acción climática en los últimos años y al consecuente aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero", dijo Jim Skea, líder del panel de expertos de la ONU, en un mensaje por video.
Regresar a una temperatura por debajo de ese umbral "todavía puede ser posible", pero requiere una reducción inmediata y pronunciada de las emisiones que causan el calentamiento, y la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera, algo que todavía no se ha probado a gran escala.
