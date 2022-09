es demasiado pronto para opinar de propuesta fiscal española sobre los bancos -de guindos

(Actualiza con contexto, detalles, citas)

MADRID, 19 sep (Reuters) - El Gobierno español todavía no ha consultado al Banco Central Europeo sobre la propuesta de impuesto a los bancos, ya que el borrador podría ser modificado, dijo el lunes el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

El funcionario también advirtió que había que tener cuidado con este tipo de medidas en un momento de incertidumbre económica.

En julio, la coalición de izquierdas que gobierna España presentó un proyecto de ley en el Parlamento para crear un impuesto temporal sobre los bancos y las grandes empresas energéticas, con el objetivo de recaudar 7.000 millones de euros (6.990 millones de dólares) hasta 2024 para aliviar las presiones del coste de la vida.

"No voy a prejuzgar, hay que conocer los detalles (...) la propuesta todavía puede ser enmendada, o no", dijo De Guindos en un evento financiero. "El Gobierno de momento no nos ha pedido opinión (al BCE), hasta donde yo sé".

Aunque los tipos de interés más altos están impulsando los márgenes financieros de los bancos, De Guindos dijo que un impuesto al sector en este momento podría tener efectos secundarios negativos.

"Nos vamos a encontrar con una situación que exija una subida de provisiones" por parte de los bancos para hacer frente a mayores pérdidas de préstamos.

"No miremos solo el corto plazo, miremos más allá", dijo De Guindos, advirtiendo de los riesgos para las empresas más afectadas por la crisis energética.

Ejecutivos de Sabadell dijeron el lunes que el impuesto afectaría directamente a la rentabilidad de los bancos y distorsionaría la competencia, ya que se dirige a las entidades financieras con un volumen de negocio superior a 800 millones de euros, dejando fuera a las unidades de los bancos extranjeros en España y a los bancos españoles más pequeños.

"Entiendo que haya que arrimar el hombro por la dificultad del entorno (...) El gravamen tal y como ha salido es un gravamen no fundamentado suficientemente, es claramente discriminatorio. Son unos cuantos bancos los que deben pagar, pero no todos", dijo el presidente del Sabadell, Josep Oliu.

"Hay que darle tres vueltas a cómo esta forma de arrimar el hombro se tiene que materializar", agregó.

El Gobierno español quiere que la legislación se apruebe antes de finales de año.

(Información de Emma Pinedo; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y José Muñoz en la redacción de Gdansk)