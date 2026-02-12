Es el precio de nuestra dignidad, dice el ucraniano Heraskevich tras descalificación olímpica

El piloto de skeleton ucraniano Vladislav Heraskevich, descalificado este jueves de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina por negarse a renunciar a un casco con imágenes de deportistas de su país muertos en el conflicto con Rusia, defendió "la dignidad" de su decisión.

"Este es el precio de nuestra dignidad", escribió en la red social X, junto a una fotografía con ese casco gris, que tiene imágenes serigrafiadas de excompañeros de equipo ucranianos muertos por la invasión de Rusia en estos últimos cuatro años.

El Comité Olímpico Internacional (COI) no autorizó el uso de ese material por las normas sobre la neutralidad política durante las competiciones.