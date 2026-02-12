Es hora de actuar, dicen los líderes de la UE en su lucha por competir con EEUU y China

Líderes de la Unión Europea afirman que es urgente encontrar formas de reducir los costes energéticos y mejorar el funcionamiento del mercado interior sin fronteras del bloque, para que las empresas europeas puedan ser competitivas y sobrevivir a la agresiva rivalidad económica de Estados Unidos y China

Por Julia Payne y Philip Blenkinsop

ALDEN BIESEN, Bélgica, 12 feb (Reuters) - Líderes de la Unión Europea afirmaron el jueves que era urgente encontrar formas de reducir los costes energéticos y mejorar el funcionamiento del mercado interior sin fronteras del bloque, para que las empresas europeas puedan ser competitivas y sobrevivir a la agresiva rivalidad económica de Estados Unidos y China.

Aunque no se esperan muchas decisiones concretas de la reunión celebrada en un castillo belga, el encuentro dará pistas sobre si los 27 Estados miembros de la UE pueden superar sus intereses particulares y acordar un plan de acción conjunto.

"Compartimos la sensación de urgencia de que nuestra Europa debe actuar", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, junto al canciller alemán, Friedrich Merz. Ambos, que discrepan en muchas de las posibles soluciones, llegaron juntos a la reunión de la UE.

Muchos de los líderes compartían la misma sensación de urgencia y de frustración por la falta de avances, de la que ellos mismos son en gran parte responsables, en continuar con la unificación de las economías del bloque.

LOS PAÍSES DE LA UE DEBEN ENCONTRAR COMPROMISOS

"Se habla mucho y se actúa poco, y esta es una oportunidad para, al menos, invertir esa tendencia", dijo el primer ministro sueco, Ulf Kristersson. El primer ministro checo, Andrej Babis, fue aún más directo: "Solo palabras, conferencias y ninguna acción".

Los debates abarcarán temas como la forma de profundizar el mercado único de la UE, avanzar en la unión de los mercados financieros de la UE para permitir que el bloque invierta a gran escala y reducir los elevados costes energéticos de Europa. Estos temas pondrán a prueba la disposición de los Estados miembros a transigir en sus intereses individuales y a actuar en consonancia con la retórica favorable al crecimiento.

ABORDAR LOS ALTOS COSTES ENERGÉTICOS

"Tenemos que tener un mercado energético unificado, esa es la única solución", afirmó Babis, de República Checa, y muchos otros líderes se hicieron eco de sus palabras. Las industrias europeas se enfrentan a precios de la energía que duplican con creces los de Estados Unidos y China, según datos de la UE.

"El principal problema de la industria europea en este momento son los costes energéticos", dijo el primer ministro belga, Bart De Wever, un día después de que los líderes empresariales instaran a la UE a actuar al respecto.

"No somos competitivos y corremos el riesgo de perder la industria petroquímica, la siderúrgica, la metalúrgica y, por supuesto, esta es la base de toda la prosperidad."

ALEMANIA Y FRANCIA NO SE PONEN DE ACUERDO SOBRE LA DIRECCIÓN A SEGUIR

Aunque todos los países de la UE quieren un bloque más competitivo, no se ponen de acuerdo sobre cómo conseguirlo, y así ha sido durante años.

Macron renovó el martes su llamamiento a la UE para que se embarque en un endeudamiento más común para invertir a gran escala y desafiar la hegemonía del dólar. Francia también está impulsando una estrategia "Made in Europe" ("Hecho en Europa") que establecería requisitos mínimos para el contenido europeo en los bienes comprados con dinero público.

Alemania no está de acuerdo con ninguna de las dos ideas y afirma que la clave está en impulsar la productividad en lugar de generar nueva deuda. También destaca la necesidad de acuerdos comerciales, como el bloque sudamericano Mercosur, que Francia rechaza.

"Llevamos mucho tiempo debatiendo y creo que es el momento de tomar decisiones, porque (...) se nos acaba el tiempo", afirmó el presidente lituano, Gitanas Nauseda.

MACRON QUIERE QUE EL PLAZO PARA TOMAR DECISIONES SEA EN JUNIO

Macron sugirió que la cumbre de la UE de junio debería ser la fecha límite para tomar decisiones conjuntas entre todos los países de la UE.

"Tenemos que actuar con rapidez y necesitamos decisiones concretas para junio", afirmó. "Si, en determinados ámbitos, no avanzamos como 27, tenemos derecho a optar por una cooperación reforzada (entre menos miembros de la UE) para ir más rápido".

