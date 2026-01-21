LA NACION

Es hora de que Europa despierte ante las amenazas de EEUU, dice un dirigente del BCE

Es hora de que Europa despierte ante las amenazas de EEUU, dice un dirigente del BCE
Es hora de que Europa despierte ante las amenazas de EEUU, dice un dirigente del BCE

PARÍS, 21 ene (Reuters) -

Europa debe despertar ⁠ante ⁠las amenazas de nuevos aranceles por parte ⁠del ‌presidente de ​Estados Unidos, Donald ​Trump, si Europa no ‌le deja apoderarse ‌de Groenlandia, ​dijo el miércoles François Villeroy de Galhau, uno de los consejeros del Banco Central Europeo.

"Europa debe mantenerse ⁠firme y defenderse, y ​Europa también puede despertar y jugar sus propias cartas", dijo Villeroy a la televisión France 2. Villeroy dijo que ⁠los nuevos aranceles de Estados ​Unidos debilitarían el crecimiento económico para todas las ‍partes implicadas, pero que su impacto en la inflación europea debería ser más bien ​moderado. (Información de Dominique Vidalon; edición de Bernadette Baum; edición en español ‍de Paula Villalba)

Reuters
Conforme a
The Trust Project