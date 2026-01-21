Es hora de que Europa despierte ante las amenazas de EEUU, dice un dirigente del BCE
PARÍS, 21 ene (Reuters) -
Europa debe despertar ante las amenazas de nuevos aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si Europa no le deja apoderarse de Groenlandia, dijo el miércoles François Villeroy de Galhau, uno de los consejeros del Banco Central Europeo.
"Europa debe mantenerse firme y defenderse, y Europa también puede despertar y jugar sus propias cartas", dijo Villeroy a la televisión France 2. Villeroy dijo que los nuevos aranceles de Estados Unidos debilitarían el crecimiento económico para todas las partes implicadas, pero que su impacto en la inflación europea debería ser más bien moderado. (Información de Dominique Vidalon; edición de Bernadette Baum; edición en español de Paula Villalba)