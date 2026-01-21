Es hora de que Europa despierte ante las amenazas de EEUU, dice un dirigente del BCE

PARÍS, 21 ene (Reuters) -

Europa debe despertar ⁠ante ⁠las amenazas de nuevos aranceles por parte ⁠del ‌presidente de ​Estados Unidos, Donald ​Trump, si Europa no ‌le deja apoderarse ‌de Groenlandia, ​dijo el miércoles François Villeroy de Galhau, uno de los consejeros del Banco Central Europeo.

"Europa debe mantenerse ⁠firme y defenderse, y ​Europa también puede despertar y jugar sus propias cartas", dijo Villeroy a la televisión France 2. Villeroy dijo que ⁠los nuevos aranceles de Estados ​Unidos debilitarían el crecimiento económico para todas las ‍partes implicadas, pero que su impacto en la inflación europea debería ser más bien ​moderado. (Información de Dominique Vidalon; edición de Bernadette Baum; edición en español ‍de Paula Villalba)