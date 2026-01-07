"Es imprescindible la presión de todos", sostiene Alonso antes del derbi

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, subrayó este miércoles que exige a todos sus jugadores que presionen, no solo al delantero brasileño Vinícius.

"Es imprescindible la presión de todos y lo reclamo durante los entrenamientos, durante los partidos, que todos estén comprometidos con ese momento de cuando no tenemos balón, tanto los que están arriba como los que están en defensa, que estén activos, que estén las líneas juntas", señaló Alonso, en rueda de prensa previa a la semifinal contra el Atlético en Yedá, en Arabia Saudita.

"Ese compromiso y esas ganas de querer jugar ese momento, e incluso lo disfrutemos, nos hará ser más competitivos", prosiguió el técnico vasco.

Preguntado sobre los quince partidos que el atacante brasileño Vinícius lleva sin marcar y los rumores de su posible marcha, el entrenador afirmó que resta mucha temporada por delante.

"Quedan muchos partidos importantes y Vini va a ser importante (...). Le necesitamos en su mejor versión, conectado con el equipo", valoró.

Alonso evitó comentar si le había perjudicado a Kylian Mbappé, que sufre un esguince de rodilla, el hecho de haber disputado los últimos partidos para igualar la marca de goles de Cristiano Ronaldo (59) en un año natural.

"La situación depende del momento. Esperamos poder recuperarle lo antes posible. Hemos apurado pero todavía era muy pronto", aseguró.

En cuanto a la semifinal ante el Atlético, el preparador vasco espera un encuentro distinto a la derrota 5-2 de finales de septiembre en el Metropolitano en LaLiga.

"Hay que hacer un partido de mayor nivel y será un partido diferente; estoy convencido de que el equipo dará otra cara", indicó Alonso, antes de afirmar que el título de la Supercopa supone una prioridad en este momento.