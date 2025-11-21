Es improbable que el alza de acciones de IA sea repetición del auge de las puntocom: Jefferson de la Fed

21 nov (Reuters) - El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo el viernes que cree improbable que el actual auge de los valores relacionados con la inteligencia artificial sea una repetición del boom de las puntocom de finales de los noventa que acabó en una burbuja, en gran parte porque las empresas relacionadas con la IA están bien establecidas y tienen beneficios reales.

Un informe reciente de la Reserva Federal mostraba que alrededor del 30% de los encuestados consideraba que un giro en el sentimiento en contra de la IA es un riesgo destacado para el sistema financiero estadounidense y la economía mundial.

Jefferson señaló que el entusiasmo de los inversores por las empresas de IA se produce en el contexto de un sistema financiero "sólido y resistente".

A diferencia del auge especulativo de las puntocom, las empresas de inteligencia artificial no han recurrido hasta ahora en gran medida a la financiación mediante deuda, dijo en declaraciones preparadas para su presentación en una conferencia de la Fed de Cleveland.

El uso limitado del apalancamiento "puede reducir la medida en que un cambio en el sentimiento hacia la IA podría transmitirse a la economía en general a través de los mercados de crédito", dijo Jefferson.

Si las futuras inversiones en infraestructuras de IA requieren más deuda, como pronostican algunos analistas, "el apalancamiento en el sector de la IA podría aumentar, al igual que las pérdidas si cambia el sentimiento hacia la IA. Seguiré de cerca esta tendencia en desarrollo".

Jefferson añadió que la inteligencia artificial puede transformar el mundo de forma drástica y "accidentada", aunque es demasiado pronto para saber con exactitud qué consecuencias tendrá para el mercado laboral, la inflación y la política monetaria. (Reporte de Ann Saphir; Editado en Español por Ricardo Figueroa)