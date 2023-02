Es improbable que el hundimiento de la tundra deshiele todo el suelo

Una compleja simulación informática en el Oak Ridge National Laboratory (ORNL) predice que es improbable que el hundimiento del suelo en la tundra por calentamiento provoque un deshielo galopante.

Este paisaje permanentemente helado de la tundra ártica, que ha guardado grandes cantidades de carbono durante miles de años, corre el riesgo de descongelarse y liberar gases de efecto invernadero a la atmósfera.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas ha señalado la posibilidad de que el hundimiento del suelo provoque un bucle de retroalimentación que podría desencadenar un rápido deshielo como una de las principales preocupaciones en las próximas décadas. El deshielo acelerado provocado por el hundimiento irregular del suelo se ha observado a escalas más pequeñas y en plazos más cortos, pero las evaluaciones del IPCC eran inciertas en cuanto a lo que podría ocurrir a largo plazo.

Ahí es donde intervino el ORNL con su Simulador Terrestre Avanzado (ATS), un modelo de gran precisión basado en la física de la hidrología de la región alimentado por mediciones detalladas del mundo real para ayudar a los científicos a comprender la evolución de la tierra.

Lo que descubrieron es que, aunque el suelo seguirá hundiéndose a medida que se derritan los grandes depósitos de hielo, el hundimiento desigual también conduce a un paisaje más seco y limita la aceleración del proceso hasta finales de siglo, según se describe en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

El proceso se autolimita

"La mejora del drenaje da lugar a un paisaje más seco a lo largo de una década, y el proceso se autolimita", explica en un comunicado Scott Painter, que dirige el grupo de Modelización de Sistemas de Cuencas Hidrográficas del ORNL.

Los científicos se centraron en una amplia región de la tundra caracterizada por cuñas de hielo, largos trozos de hielo que agrietan la superficie y se extienden por debajo del suelo creando formas poligonales en el paisaje ártico. Las simulaciones criohidrológicas se basaron en mediciones realizadas en la tundra poligonal.

El ATS se desarrolló por primera vez para el proyecto NGEE Arctic del Departamento de Energía, dirigido por el ORNL, centrado en observaciones, experimentos y modelización de los procesos ambientales en juego en la región para mejorar las predicciones climáticas.

"Estudiamos la microtopografía causada por estas cuñas de hielo en el subsuelo y cómo controla el flujo de agua", explica Painter. "La nuestra es la primera capacidad para captar el efecto del cambio de la microtopografía y representarlo en los modelos climáticos".

Painter añadió que el equipo tiene un alto grado de confianza en el modelo, ya que fue desarrollado para NGEE Arctic y ha sido evaluado con las observaciones del mundo real del proyecto.

Señaló que la mayoría de los modelos, incluido el del ORNL, coinciden en proyectar en general grandes cantidades de carbono descongelado en el Ártico a medida que aumentan las temperaturas. "Pero aquí, hemos identificado que uno de los procesos más preocupantes, este descongelamiento descontrolado debido a la subsidencia, es poco probable que ocurra en un marco de tiempo largo".

