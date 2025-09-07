Es improbable que la F1 vuelva a los motores V8 antes de 2031

Por Alan Baldwin

MONZA, Italia, 7 sep (Reuters) - Es poco probable que la Fórmula Uno vuelva a los motores V8 hasta 2031 como muy pronto, después de que las partes interesadas reconocieran que no había consenso para una propuesta de introducción más temprana.

Una reunión prevista para el jueves en Londres entre los fabricantes de unidades de potencia y la FIA se pospuso porque se consideró prematura, dijeron fuentes a Reuters en el Gran Premio de Italia.

El presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, dijo a periodistas en julio que la F1 podría volver a los ruidosos motores V8 de aspiración normal con combustible totalmente sostenible y un pequeño elemento eléctrico en 2029.

La F1 comienza una nueva era de motores la próxima temporada, con la entrada de Audi y Red Bull como fabricantes, pero Ben Sulayem se ha mostrado partidario de volver a las unidades de aspiración natural que precedieron a los actuales V6 turbo-híbridos de 1,6 litros.

Los motores de 2026 serán híbridos en un 50%, frente a un 20% aproximadamente, y funcionarán con combustibles sostenibles.

Según una fuente, ahora se piensa en dejar que el motor de 2026 complete su ciclo de cinco años previsto hasta finales de 2030, por lo que no es tan urgente celebrar una reunión.

En abril se celebró en Baréin una reunión para debatir la dirección actual y futura de las unidades de potencia, que desembocó en un compromiso con el motor de 2026.

Ben Sulayem ha mantenido conversaciones con los fabricantes durante el fin de semana de Monza y las charlas continuarán según lo acordado en Baréin.

Se sabe que Audi, Mercedes y Honda quieren que el motor de 2026 se ponga a prueba. General Motors suministrará motores a Cadillac a partir de 2029, mientras que el equipo Alpine de Renault cambiará a Mercedes el año que viene.

Las unidades de potencia de 2026 también podrían requerir algunas modificaciones, pero solo se sabrá cuánto después de que hayan rodado el año que viene. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)