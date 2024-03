Es improbable que la opep+ cambie su política de producción antes de la reunión de junio: fuentes

Por Alex Lawler, Ahmad Ghaddar y Maha El Dahan

LONDRES/DUBAI, 26 mar (Reuters) - Es poco probable que la OPEP+ introduzca cambios en su política de producción de petróleo hasta que se celebre una reunión ministerial en junio, dijeron a Reuters tres fuentes de la organización antes de un encuentro de ministros la próxima semana, en el que no se espera que se haga ninguna recomendación política.

La Organización de Países Exportadores de petróleo y sus aliados liderados por Rusia, conocidos como OPEP+, celebrarán una reunión en línea del Comité Ministerial Conjunto de Supervisión (JMMC, por su sigla en inglés) el 3 de abril para revisar el mercado y la aplicación de los recortes de producción por parte de los miembros.

Las fuentes, que pidieron no ser citadas por no estar autorizadas a hablar públicamente, dijeron que no esperaban que se tomaran medidas hasta junio y que la reunión de abril podría ser rápida y sencilla.

La OPEP y el Ministerio de Energía saudí no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

A principios de mes, los miembros de la OPEP+, encabezados por Arabia Saudita y Rusia, acordaron prorrogar los recortes voluntarios de producción de 2,2 millones de barriles diarios (bpd) hasta finales del segundo trimestre para sostener el mercado.

En lo que va de año, los precios internacionales del petróleo se han mantenido firmes, con el Brent por encima de los 86 dólares el barril el martes, desde los mínimos ligeramente superiores a los 70 dólares alcanzados a finales del año pasado.

La fortaleza de este año se atribuye a la preocupación en el mercado por la interrupción del suministro a causa de la guerra en Oriente Medio y los ataques a infraestructuras energéticas rusas, aunque la incertidumbre económica y el aumento de la oferta fuera de la OPEP+ han limitado nuevas subidas.

Cuando expiren los recortes voluntarios a finales de junio, los recortes totales de la OPEP+ se reducirán a 3,66 millones de bpd a partir de 2022, tal como se acordó en etapas anteriores.

El JMMC reúne a los principales países de la OPEP+, entre ellos Arabia Saudita, Rusia y Emiratos Árabes Unidos.

El panel se reúne normalmente cada dos meses y puede hacer recomendaciones para cambiar la política que luego pueden ser debatidas y ratificadas en una reunión ministerial completa que incluya a todos los miembros. (Reportaje adicional de Olesya Astakhova, Edición en español de Daniela Desantis)