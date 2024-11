"Es mejor así", dice Deschamps tras no convocar a Mbappé

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa, volvió a quedarse fuera de la convocatoria de su país, para los partidos de la Liga de Naciones contra Israel (14 noviembre) e Italia (17 noviembre), anunció este jueves el técnico Didier Deschamps.

"Es mi decisión porque yo pienso que es mejor así. Entiendo que no sea suficiente", declaró Deschamps ante los medios. "No quiero entrar en una argumentación que lleve a interpretaciones, no les puedo decir más. Asumo esta decisión", añadió.

El delantero, que vive un momento complicado con el Real Madrid, se había quedado fuera de la convocatoria francesa ya en octubre debido a que se estaba recuperando de una lesión en el muslo izquierdo.

Su ausencia en el equipo francés generó una gran polémica en el país porque había sido titular con el Real Madrid dos días antes del comienzo de la concentración internacional.

A continuación, el futbolista siguió dando que hablar tras viajar a Estocolmo y que la prensa sueca informara de la apertura de una investigación por supuesta violación. La policía y la justicia del país no han confirmado si el futbolista está siendo investigado.

"Los problemas extradeportivos no se han tenido en cuenta a partir del momento en el que la presunción de inocencia existe y debe existir", precisó Deschamps.

El técnico añadió que Mbappé "quería venir" a la convocatoria para jugar contra Israel en el Stade de France y ante Italia en Milán. "Tuve varios intercambios con él, reflexioné y tomé esta decisión, pienso que es mejor así", concluyó.

Los problemas fuera del campo de la estrella francesa se suman a su rendimiento, señalado por su falta de acierto en el mal momento del Real Madrid, que viene de perder 3-1 en Champions ante el Milan y 4-0 en Liga ante el Barcelona, en las dos ocasiones en el Santiago Bernabéu.

kn/ig/pm/jvb

AFP