¡Es Oficial! ZBrush Ya Forma Parte de la Familia Maxon

Maxon, desarrollador de soluciones profesionales de software 3D, se complace en anunciar la finalización de todos los requisitos financieros y reglamentarios para la adquisición de todos los recursos de Pixologic, creadores del software de escultura y pintura ZBrush, ganador del Premio de la Academia. Como beneficio adicional, todo el equipo de ZBrush ya se ha unido a Maxon, aportando décadas de experiencia en la industria 3D. La medida completa adecuadamente la línea de productos de Maxon y posiciona firmemente a la empresa como líder de la industria por brindar herramientas creativas superiores a los artistas digitales de la industria de la animación 3D de € 16 mil millones. *

No se esperan interrupciones para el desarrollo continuo de ZBrush posterior a la adquisición. No obstante, se espera que la colaboración con el equipo de desarrollo de Maxon, el acceso a sus otras tecnologías y las posibles integraciones en ellas aporten una mayor innovación y capacidades ampliadas a ZBrush y a toda la línea de productos de Maxon. Además, la inclusión del equipo de ZBrush asegura mayores recursos de marketing, formación y soporte.

“Estamos entusiasmados de comenzar a trabajar con el equipo de Maxon”, dijo Ofer Alon, fundador y visionario de Pixologic. "Nuestras sinergias son innegables: ambas empresas comparten una gran tradición de productos excepcionales, innovación y pasión por servir a la comunidad creativa".

"Estoy emocionado de ver cómo esta alianza influirá, evolucionará y enriquecerá todas nuestras ofertas de productos", declaró David McGavran, director ejecutivo de Maxon. “Tenemos nuestros ojos puestos no solo en transformar los flujos de trabajo creativos; aspiramos a revolucionar la industria ".

Impacto inmediato: Precios y Disponibilidad

Hasta nuevo aviso, los precios de ZBrush se mantienen sin cambios luego de la finalización de la adquisición. Los clientes pueden seguir comprando ZBrush a través de sus canales de venta habituales, incluida la tienda en línea de ZBrush.

*Investigación y mercados, tamaño del mercado global de animación 3D, informe de análisis de tendencias y participación por técnica (modelado 3D, efectos visuales), por componente, por implementación (en las instalaciones, bajo demanda), por uso final y pronósticos de segmento, 2021- 2028, junio de 2021 - Más Información

Acerca de ZBrush

ZBrush es utilizado por respetados estudios cinematográficos, desarrolladores de juegos, diseñadores, anunciantes, ilustradores y científicos de todo el mundo. Los principales creativos de la industria han empleado ZBrush para casi todas las franquicias importantes, incluidas Dune, Star Wars, Avatar, Marvel Cinematic Universe, Game of Thrones, El señor de los anillos/El Hobbit y más. Su versatilidad también lo ha convertido en una parte integral de funciones animadas como Frozen, Moana, Raya y el último dragón y Encanto. ZBrush también se ha utilizado ampliamente en juegos de Triple A, incluidos Fortnite, la franquicia God of War, la franquicia Uncharted, la franquicia Assassin's Creed, la franquicia Far Cry, la franquicia The Division y más.

