-Es poco probable que el BCE cambie los tipos en la próxima reunión, según Escrivá

Por Jesús Aguado

MADRID, 6 mar (Reuters) - Es muy poco probable que el Banco Central ‌Europeo cambie los tipos ‌de ⁠interés en su próxima reunión y tomará cualquier decisión en función de cada reunión, dijo el viernes José Luis Escrivá, responsable de política monetaria del BCE.

Escrivá dijo a ​la cadena ⁠regional catalana ⁠TV3 que el banco necesitaría más tiempo para evaluar el impacto total de la guerra en Oriente ​Medio antes de tomar decisiones.

"Con la información que yo tengo, creo que es ‌muy improbable que toquemos tipos en la próxima reunión, pero ​lo decide un consejo y lo evaluamos", dijo ​Escrivá, quien añadió que "efectos (derivados de la guerra) ya podemos dar por descontado que va a haber".

Sin embargo, también señaló que estos podrían verse muy limitados si la guerra terminara pronto: "Los efectos sobre lo que importan a los consumidores en última instancia, que son los precios de cada día, pues estamos hablando de ​unas décimas, no mucho más".

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha extendido a otros países del golfo Pérsico, ⁠amenaza con impulsar la inflación y afectar al lento crecimiento de la zona euro al encarecer la energía y perturbar las ‌cadenas de suministro.

"El objetivo de inflación nuestro, que es el 2%, es en un horizonte de medio plazo. Por lo tanto, movimientos transitorios no tienen por qué llevarnos a tomar decisiones, sino que tenemos que ir monitorizando la situación, ir viendo en qué medida esto está teniendo efectos más persistentes en el tiempo", dijo Escrivá.

El BCE mantuvo los tipos sin cambios en su última reunión de febrero y se ‌mostró optimista sobre las perspectivas, pero la situación ha cambiado sustancialmente esta semana con la guerra y la ⁠subida de los precios de la energía.

Los inversores ven ahora algunas posibilidades de ‌que el BCE suba los tipos en diciembre.

Escrivá, quien también es gobernador del Banco ⁠de España, dijo que era demasiado pronto para evaluar el impacto ⁠de una posible interrupción del comercio entre España y Estados Unidos tras las amenazas del presidente Donald Trump de romper las relaciones comerciales por la postura de España sobre el conflicto, ya que aún no se ha tomado una decisión definitiva.

También dijo que no veía ninguna razón por la que ‌la adquisición prevista por Santander de la entidad estadounidense ​Webster por 12.200 millones de dólares se viera afectada, al ser preguntado sobre esta brecha política, ya que el acuerdo se basa en "decisiones de entidades privadas que tienen que pasar por procesos regulatorios que están muy bien reglados". (Información de Jesús Aguado; edición ‌de David Latona y Kevin Liffey; edición en español de Paula Villalba y Benjamín Mejías Valencia)