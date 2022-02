Es posible llegar a un acuerdo sobre normas tecnológicas de la ue antes de junio: funcionario

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 14 feb (Reuters) - Los diputados de la Uni贸n Europea y Estados pertenecientes al bloque podr铆an llegar a un acuerdo a finales de junio sobre las normas tecnol贸gicas propuestas que obligan a las plataformas en l铆nea a vigilar mejor Internet, a pesar de las diferencias en su enfoque, dijo el lunes el encargado de dirigir las negociaciones.

La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en ingl茅s) propuesta por la jefa antimonopolio de la UE, Margrethe Vestager, obliga a Amazon.com Inc., Apple Inc. , la unidad de Alphabet Inc., Google, y la propietaria de Facebook, Meta, a hacer m谩s esfuerzos para combatir los contenidos ilegales en sus plataformas, o a enfrentarse a multas de hasta el 6% de la facturaci贸n mundial.

La propuesta de Vestager, que constituye la primera de este tipo en el mundo, debe ser consensuada por los pa铆ses de la UE y los parlamentarios antes de que pueda convertirse en ley.

"Soy optimista y creo que podremos llegar a un acuerdo antes de finales de junio", dijo la eurodiputada Christel Schaldemose en una entrevista.

Sus comentarios se produjeron antes de las conversaciones con el ministro franc茅s de Asuntos Digitales, C茅dric O, y el jefe de industria de la UE, Thierry Breton, el martes, su segunda reuni贸n sobre el tema. La tercera est谩 prevista para el 15 de marzo.

Schaldemose dijo que los diputados quieren ampliar el alcance de lo que tienen que hacer las plataformas en l铆nea, prohibir los sistemas opacos que inducen a la gente a dar datos personales a las empresas en l铆nea, y seguir permitiendo que las empresas est茅n reguladas en el lugar donde tienen su sede.

"Entramos en los modelos de negocio de las plataformas. El Consejo no est谩 tan dispuesto a ir tan lejos", dijo, citando la divergencia sobre los sistemas poco claros.

"El Consejo quiere la prohibici贸n s贸lo para los mercados online. El Parlamento quiere la prohibici贸n para todas las plataformas".

Schaldemose dijo que pa铆ses como Irlanda, donde Apple, Facebook y Google tienen sus sedes europeas, y Luxemburgo, donde tiene su sede Amazon, deber铆an seguir supervisando a las empresas de acuerdo con el principio del "pa铆s de origen".

"Nos ce帽imos m谩s al principio del pa铆s de origen que al Consejo", dijo, y a帽adi贸 que la Comisi贸n Europea tambi茅n podr铆a opinar, mientras que los pa铆ses de la UE quieren un papel m谩s importante para el ejecutivo comunitario. (Reporte de Foo Yun Chee. Editado en espa帽ol por Flora G贸mez)