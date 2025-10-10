Es probable que acuerdos sectoriales entre Canadá y EEUU persistan aunque se revise el TMEC: Carney

OTTAWA, 10 oct (Reuters) - Es probable que los acuerdos específicos que Canadá está negociando con Estados Unidos en sectores clave como el acero, el aluminio y los automóviles persistan incluso si el pacto comercial TMEC entre ambos países y México se revisa el próximo año, dijo el viernes el primer ministro Mark Carney.

El funcionario sostuvo en diálogo con periodistas que es improbable que "un simple acuerdo comercial" pueda resolver todos los problemas entre ambos países y que los sectores implicados son los que Washington considera estratégicos.

"Estamos negociando acuerdos sectoriales específicos con ellos, que probablemente persistirían con un TMEC revisado", dijo Carney. (Reporte de Maria Cheng; Editado en español por Javier Leira)