Es probable que el BoJ suba los tipos en diciembre y que el Gobierno lo tolere, según fuentes

TOKIO, 4 dic

Es probable que el Banco de Japón suba los tipos de interés en diciembre y se espera que el Gobierno tolere esta decisión, según tres fuentes gubernamentales familiarizadas con las deliberaciones.

El Banco de Japón parece dispuesto a proceder a una subida de su tipo de interés oficial del 0,5% al 0,75%, como señaló el Gobernador Kazuo Ueda en un discurso el lunes, dijeron las fuentes. Sería la primera subida desde enero.

"Si el Banco de Japón quiere subir los tipos este mes, que tome su propia decisión. Esa es la postura del Gobierno", dijo una de las fuentes, que añadió que era casi seguro que el banco procediera a una subida este mes.

El Gobierno está dispuesto a tolerar una subida en diciembre, dijo otra fuente. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

El rendimiento de la deuda pública japonesa a 10 años (JGB) alcanzó un máximo de 18 años del 1,930% tras esta información.

El lunes, Ueda afirmó que el Banco de Japón consideraría los "pros y los contras" de subir los tipos este mes, lo que apuntaba a una fuerte probabilidad de subida en la reunión de los días 18 y 19 de diciembre.

Los comentarios de Ueda llevaron al mercado a cifrar en un 80% la probabilidad de una subida de tipos en diciembre, aunque algunos agentes del mercado se centraron en la posible reacción del Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, de sesgo acomodaticio.

La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, dijo el martes que no veía diferencias entre el Gobierno y el Banco de Japón en su valoración de la economía, cuando se le preguntó por los comentarios de Ueda.

Ni siquiera los ayudantes reflacionistas de Takaichi han expresado su oposición, incluyendo a Toshihiro Nagahama, miembro del panel gubernamental, quien dijo a Reuters el miércoles que la primera ministra podría aceptar una subida en diciembre si el yen se mantenía débil.

Se espera que el consejo del Banco de Japón tome una decisión definitiva tras analizar los próximos datos sobre la evolución de los salarios nacionales, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EEUU de la próxima semana y su impacto en los mercados financieros.

La atención del mercado se centrará probablemente en los mensajes del banco central sobre hasta qué punto subirá finalmente los tipos de interés, un tema sobre el que Ueda se mantiene ambiguo.

Cualquier aclaración sobre la futura senda de subidas de tipos vendrá probablemente de la conferencia de prensa de Ueda tras la reunión de política monetaria de diciembre.

En su intervención en el Parlamento el jueves, Ueda dijo que había incertidumbre sobre hasta qué punto el Banco de Japón debería subir los tipos debido a la dificultad de estimar el tipo de interés neutral del país, o el nivel que ni estimula ni enfría el crecimiento.

El Banco de Japón ha realizado estimaciones que sugieren que el tipo de interés nominal neutro de Japón se sitúa entre el 1% y el 2,5%.

