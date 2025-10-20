Es probable que el cierre de Gobierno de EEUU termine esta semana, dice asesor de Casa Blanca Hassett

WASHINGTON, 20 oct (Reuters) - Es probable que el cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, que dura ya 20 días, termine esta semana, dijo el lunes el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett.

"Creo que es probable que el cierre de Schumer termine en algún momento de esta semana", dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, en una entrevista en CNBC, refiriéndose al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Hassett, director del Consejo Económico Nacional, dijo que sus "amigos en el Senado" creían que era "mala óptica que los demócratas abrieran el Gobierno antes de las concentraciones 'No a los Reyes' y que ahora hay una posibilidad de que esta semana las cosas se arreglen".

Manifestantes de todas las edades salieron el sábado a las calles para las denominadas concentraciones "No a los Reyes" en todo Estados Unidos, denunciando lo que consideran tendencias autoritarias y corrupción desenfrenada del presidente estadounidense, Donald Trump.

Una vez terminadas las protestas, Hassett dijo que si el cierre no termina, la Casa Blanca consideraría más medidas de recorte de gastos.

"Hemos estado escuchando básicamente de los moderados que, mira, simplemente no podemos hacerlo frente a la manifestación de 'No a los Reyes'. Si eso termina no siendo cierto, entonces creo que la Casa Blanca va a tener que mirar muy de cerca, junto con (el director de presupuesto de la Casa Blanca) Russ Vought, las medidas más fuertes que podríamos tomar para ponerlo sobre la mesa". (Reporte de Katharine Jackson; Escrito por Doina Chiacu; Editado en Español por Manuel Farías)