Es probable que la UE reanude ratificación del acuerdo comercial con EE. UU.: jefa del Parlamento Europeo

BRUSELAS, 22 ene (Reuters) - La Unión Europea probablemente reanudará el trabajo sobre un acuerdo comercial con Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump retirara una amenaza arancelaria en medio de su intento de adquirir Groenlandia, dijo el jueves la jefa del Parlamento Europeo.

"Estamos contentos de ver que la escalada está fuera de la mesa por ahora", dijo Roberta Metsola. "Esto significa que podemos continuar en esta fase nuestras discusiones internas sobre el acuerdo comercial UE-EEUU, que se habían pausado a la espera de la inminente amenaza arancelaria".

El Parlamento Europeo decidió esta semana suspender los trabajos sobre el acuerdo comercial debido a las nuevas amenazas arancelarias de Trump.

La asamblea de la UE ha estado debatiendo propuestas legislativas para eliminar muchos aranceles de importación sobre productos estadounidenses, una parte clave del acuerdo alcanzado en Turnberry, Escocia, a finales de julio, así como para mantener los aranceles cero para las langostas estadounidenses, acordados inicialmente con Trump en 2020.

Las propuestas requieren la aprobación del Parlamento y de los Gobiernos de la UE.

Muchos parlamentarios se han quejado de que el acuerdo comercial es desigual, ya que la UE está obligada a recortar la mayoría de los aranceles de importación, mientras que Estados Unidos se aferra a una tasa general del 15%.

Sin embargo, antes parecían dispuestos a aceptarlo, aunque con condiciones, como una cláusula de extinción de 18 meses y medidas para responder a posibles aumentos de las importaciones estadounidenses.

La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo tenía previsto fijar su posición en las votaciones del 26 y 27 de enero.

Metsola dijo que los parlamentarios eran optimistas en cuanto a la posibilidad de reanudar pronto las discusiones para encarrilar de nuevo el proceso. (Reporte de Bart Meijer; Editado en español por Daniela Desantis)