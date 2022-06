"Es un error inadmisible en esta categoría", afirma Espargaró

El piloto español de MotoGP Aleix Espargaró lamentó este domingo el grave error que le dejó fuera del podio en el Gran Premio de Cataluña convencido de que es "inadmisible en esta categoría".

"Lo único que puedo decir es 'lo siento' a mi equipo, pedirles perdón, es un error inadmisible en esta categoría. Es mi culpa", dijo Espargaró tras la carrera.

El piloto de Aprilia creyó que la carrera había terminado cuando en realidad faltaba todavía una vuelta. Espargaró, que iba tercero, se puso a saludar al público antes de darse cuenta de que la carrera continuaba logrando entrar en quinta posición.

"Mi pizarra (en la que se muestran las diferencias entre los competidores) estaba muy cerca de la primera curva. La mía era la primera, así que no tenía mucho tiempo de mirar la vueltas y la diferencia con (Jorge Martín)", relató Espargaró.

"Sólo miré mi diferencia con Martín - +0.6s - y para ver las vueltas, miré a la torre (de cronometraje) y ví 'L1'. Así que dí una vuelta más, no me acordé que aquí en Barcelona la última vuelta es el número cero, no el uno", añadió.

"Así que frené en la recta. Lo siento mucho por mi equipo porque sabía que no tenía la velocidad de Fabio (Quartararo, vencedor de la carrera, ndr) para ganar, pero si quiero ganarle en el Mundial no puedo cometer estos errores", concluyó.

