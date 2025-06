"Es un partido y un resultado histórico", celebra Roberto Martínez

El seleccionador español de Portugal, Roberto Martínez, se mostró exultante por el "resultado histórico" del triunfo de su Seleçao sobre Alemania (2-1) en semifinales de la Liga de Naciones, este miércoles en Múnich.

"Lo más importante ha sido la personalidad. Sabíamos que somos un equipo con mucha calidad, pero jugando ante Alemania también hay algo de psicológico. Estoy muy orgulloso", declaró Martínez a la televisión portuguesa SporTV.

"Alemania nunca ha tenido el control del partido. Es un partido y un resultado histórico. Espero que nuestros hinchas estén orgullosos", apuntó.

Portugal llevaba 25 años sin ganar a Alemania, desde la Eurocopa-2000, y 40 años sin vencer como visitante en ese país.

"Faltan doce meses para el Mundial y necesitamos partidos como el de esta noche para el bien del equipo", apuntó en declaraciones a la televisión pública RTP.

En el horizonte está ya la final del domingo ante España o Francia.

"Ahora tenemos un tiempo para recuperar. Hay que aprovecharlo, evaluar cómo están todos los jugadores. El domingo intentaremos hacer otro partido con carácter y demostrar lo importante que es llevar esta camiseta", prometió.

Por su parte, Francisco Conceiçao fue elegido el mejor jugador de esta semifinal. Marcó además en la primera victoria de Portugal sobre Alemania desde que su padre Sergio marcara un triplete a la Mannschaft en la Eurocopa-2000.

"Estoy muy orgulloso porque he ayudado al equipo a llegar a la final. Estoy feliz por marcar contra Alemania, 25 años después del triplete de mi padre", afirmó.

"Hablo todos los días con mi padre. Hoy también he hablado con él. Me deseó buena suerte y me dijo que lo hiciera lo mejor posible en el partido", añadió el jugador de 22 años, que milita en la Juventus.

