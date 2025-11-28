"Es un privilegio", dice Filipe Luís al volver como DT a una final de Libertadores

Filipe Luís dijo este viernes disfrutar del "privilegio" de volver como entrenador a una final de la Copa Libertadores, torneo que ganó dos veces como jugador con el Flamengo, que el sábado disputará el título contra el Palmeiras en Lima.

"Es muy diferente, pero es un privilegio. Es un momento especial para mí y para los jugadores", comentó el técnico del Fla, de 40 años, en conferencia de prensa en el Estadio Monumental de Lima.

"Es diferente ser el entrenador, pero realmente disfruto de la experiencia", agregó el exlateral izquierdo, que como futbolista rubro-negro conquistó el evento en 2019 y 2022.

"Como jugador pensaba exclusivamente en lo que tenía que hacer en el campo (...). Ahora tengo que pensar en el colectivo, en el plan", explicó. "La perspectiva es muy diferente y la responsabilidad es muy diferente".

Tuvo también tropiezos en la Libertadores, como la final perdida por el Flamengo ante el Palmeiras en 2021. Evita, sin embargo, hablar de revanchas con el cuadro dirigido por Abel Ferreira.

"Tenemos muchos jugadores nuevos, entrenador nuevo; y muchos jugadores del Palmeiras son nuevos (...), es un momento distinto", expresó.

Filipe Luís destacó que se trata de rivales que "se conocen mucho".

Han peleado esta temporada cabeza a cabeza por la liga brasileña. A falta de dos partidos, el Fla lidera con cinco puntos de ventaja.

"Va a ser un partido que va a estar en los detalles", subrayó el exjugador, quien asumió la dirección del Flamengo el año pasado en lugar del exseleccionador de Brasil Tite.

"Todo lo que estoy viviendo con el Flamengo es un orgullo", manifestó. "Nunca perdí la ambición", siguió.

Sobre su futuro, cuando su éxito llama la atención en Europa, prefirió ser cauto y recordó a uno de sus mentores, el argentino Diego Simeone, que le entrenó en su etapa en el Atlético de Madrid.

"Aprendí de él que si tú quieres quieres merecer la silla (en el banquillo), tienes que ir partido a partido", resaltó.

Flamengo y Palmeiras, los dos equipos más exitosos de los últimos años en Sudamérica, se enfrentarán en la final el sábado a las 16H00 locales (21H00 GMT).

erc/cl