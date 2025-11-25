Es una acción agresiva: chavismo marcha en medio de despliegue militar de EE. UU.

El chavismo marchó el martes en las calles de Caracas para rechazar las "amenazas" de Estados Unidos, que declaró en la víspera al supuesto Cartel de los Soles como una organización terrorista.

Estados Unidos ejecuta desde agosto un despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico presuntamente proveniente de Colombia y Venezuela y acusa al presidente Nicolás Maduro de dirigir al supuesto Cartel de los Soles.

"Ellos siempre se han inventado una película, (como) la película que se inventaron cuando (Saddam) Hussein, la película que se inventaron con (Muamar) Gadafi para acabar con esos pueblos, esos países", dijo a la AFP Cándido Miquilarena, dirigente comunal de 63 años.

Frente a la Academia Militar en Caracas, cientos de policías, militares y dirigentes comunitarios esperaban la llegada de Maduro para celebrar el aniversario del recibimiento de la "espada de Perú", reliquia y símbolo independentista otorgada a Simón Bolívar hace 200 años.

"Escuchar y prestar atención: Abrir los ojos, levantar la cara, sacar pecho, bandera en mano izquierda", gritaban desde un altoparlante durante los preparativos en el patio de honor de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país.

Los funcionarios de seguridad ensayaron su formación frente a tres tarimas dispuestas en el patio de honor de la Academia, mientras simpatizantes del chavismo marcharon hasta el lugar.

"Estamos preparados para hacer frente a todo lo que venga y rodilla en tierra con el presidente Nicolás Maduro", comentó a la AFP América Romero, jefa comunal de 63 años.

Maduro denuncia que las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico buscan en realidad su derrocamiento, e insiste en movilizar a sus tropas mientras hace llamados de paz.

"Nuestro presidente ha querido mantener la diplomacia, sin embargo vemos como una acción agresiva que ellos estén en nuestras costas", dijo Nuris Monagreda, de 48 años, militante del PSUV. "Están muy cerca de nuestras costas con buques de guerra, es amenazante", agregó.

Estados Unidos, en tanto, sigue con sus operativos y ahora mandó al jefe del Estado Mayor, Dan Caine, a Trinidad y Tobago y al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a República Dominicana para discutir acciones contra el narcotráfico en el Caribe.

mbj-bc/ba/cr