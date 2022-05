"Es una derrota fácil de digerir", afirma Nadal

El español Rafa Nadal aseguró este viernes, tras perder en cuartos de final del Torneo de Madrid con su joven compatriota Carlos Alcaraz por 6-2, 1-6, 6-3, que se trata de "una derrota fácil de digerir".

"Es un día para asumir la derrota con naturalidad", afirmó Nadal, que ha regresado esta semana a la competición en el torneo madrileño tras seis semanas de parón por una fisura en las costillas.

"He jugado tres partidos, he llegado con una preparación nula y he perdido con uno de los jugadores más en forma del mundo", afirmó el ganador de 21 Grand Slam, que llegó a Madrid en busca de rodaje de cara a Roland Garros, que comienza el domingo 22 de este mes en París.

"Tengo que hacer autocrítica y entender lo que tengo que mejorar para llegar con opciones a la semana que viene (Roma) y dentro de dos (Roland Garros)", dijo.

"Ha estado mejor que yo en varias facetas del juego y yo necesito mejorar, nada que no entrara dentro de la lógica y se acepta con naturalidad y tranquilad, y la seguridad de que hay un camino a seguir para llegar con opciones reales de generarme oportunidades" en París, añadió.

"Una derrota fácil de digerir en ese sentido, sabíamos a lo que veníamos aquí, pero no por ello le quito mérito a Carlos", añadió Nadal, que admite que puede haber un relevo generacional en marcha con él.

"Evidentemente que es (un relevo), uno tiene 19 años recién cumplidos y el otro casi 36, si lo es a partir de hoy o no, no lo sé, ya lo veremos", dijo Nadal, que se declaró "feliz por él".

Respecto a la semifinal que Alcaraz jugará con Novak Djokovic, Nadal afirmó que el murciano "juego mucho con estados de ánimo, cuando se le sube la adrenalina es imparable, es su forma de jugar y tiene el nivel para ganar a cualquiera del mundo".

"Carlos puede ganar perfectamente", concluyó Nadal.

