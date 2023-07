ESAB Corporation se asocia con GRI para promover la sostenibilidad

NORTH BETHESDA, Maryland--(BUSINESS WIRE)--jul. 12, 2023--

ESAB Corporation (NYSE: ESAB), l铆der mundial en tecnolog铆a de fabricaci贸n conectada y soluciones de control de gases, y GRI Renewable Industries, uno de los principales fabricantes mundiales de componentes para turbinas e贸licas, han formalizado una nueva asociaci贸n para colaborar en proyectos ecol贸gicos con el fin de respaldar su compromiso mutuo de llevar a cabo negocios sostenibles. La asociaci贸n aprovechar谩 la experiencia de cada empresa en los sectores de la fabricaci贸n y la energ铆a e贸lica para impulsar iniciativas como la transici贸n a la energ铆a verde y la reducci贸n de la huella medioambiental de cada empresa.

ESAB Corporation announced today it has entered a new partnership with GRI Renewable Industries, a global leading manufacturer of wind turbine components. The two companies will collaborate on green projects in support of their mutual commitment to running sustainable businesses, including the transition to green energy and the reduction of each company鈥檚 environmental footprint. Pictured here: Olivier Biebuyck, President of ESAB Corporation鈥檚 Fabrication Technology platform; Antonio Barbosa, CEO at GRI Renewable Energy Industries; ESAB Corporation CEO, Shyam P. Kambeyanda. (Photo: Business Wire)

芦En ESAB estamos encantados de aprovechar nuestra relaci贸n con GRI, uno de nuestros clientes m谩s antiguos, para desarrollar e implementar soluciones innovadoras que disminuyan nuestro impacto medioambiental禄, coment贸 Shyam P. Kambeyanda, presidente y director ejecutivo de ESAB Corporation. 芦Ambas empresas comparten el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear productos ecol贸gicos que hagan de nuestro mundo un lugar mejor para vivir, lo que concuerda con el prop贸sito de ESAB de Shaping the world we imagine (Dar forma al mundo que imaginamos)禄.

Antonio Barbosa, director ejecutivo de GRI Renewable Energy Industries, declar贸: 芦El sector de las energ铆as renovables es un pilar fundamental para la descarbonizaci贸n de la econom铆a, y GRI Renewable Industries, como uno de los actores comprometidos, considera la reducci贸n de emisiones de gases de efecto invernadero de la cadena de valor en el sector de la energ铆a e贸lica como un elemento clave en la estrategia y el prop贸sito de la compa帽铆a: Doing well by doing Green (Hacerlo bien actuando de forma ecol贸gica). Este acuerdo de colaboraci贸n con ESAB nos permitir谩 desarrollar conjuntamente procesos y productos禄.

Acerca de ESAB Corporation

Fundada en 1904, esab corporation (nyse: esab) es l铆der mundial en tecnolog铆a aplicada a la fabricaci贸n y soluciones de control de gases. sus amplios antecedentes de productos innovadores, soluciones de flujo de trabajo y sistema empresarial (ebx) permiten a la empresa hacer realidad su prop贸sito, que queda reflejado en su lema: dar forma al mundo que imaginamos. esab corporation tiene su sede en north bethesda, maryland, emplea a unas 9000 personas y atiende a clientes en 150 pa铆ses. para m谩s informaci贸n, visite www.esabcorporation.com.

Acerca de gri

Desde 2008, GRI Renewable Industries ( www.gri.com.es ) desarrolla su actividad principal de fabricaci贸n de torres e贸licas y bridas en el sector de la energ铆a e贸lica. A d铆a de hoy, cuenta con 18 plantas de fabricaci贸n en Espa帽a, Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, Turqu铆a, India y Sud谩frica que suministran torres e贸licas y bridas de alta calidad al sector de la energ铆a e贸lica en todo el mundo. En 2022, la empresa registr贸 unas ventas en torno a los 1200 millones de euros y contaba con m谩s de 5500 empleados.

